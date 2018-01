Di Maio | Via spesometro e redditometro

Di Maio : Se non arriviamo al 40% faremo appello pubblico a parlamentari : Roma– Di seguito le dichiarazioni di Luigi Di Maio , ospite di ‘Porta a porta’. “Il nostro obiettivo e’ arrivare al 40% e governare da... L'articolo Di Maio: Se non arriviamo al 40% faremo appello pubblico a parlamentari su Roma Daily News.

I Delitti del BarLume al via su Sky Cinema con Mara Maionchi in versione parrucchiera : anticipazioni 8 e 15 gennaio : Doppio film per I Delitti del BarLume al via oggi, 8 gennaio, su Sky Cinema. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, Sky Cinema si prepara a lanciare due nuovi episodi della saga giallo-comica tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Una serie di espedienti narrativi e divertenti siparietti si alterneranno all'impianto giallo che caratterizza gli appuntamenti con protagonista Filippo Timi. ...

Viaggi & Turismo : Eurowings - più capacità sui voli da Düsseldorf e Colonia/Bonn per Palma di Maiorca : Dopo una sfolgorante estate il trend per Maiorca rimane inalterato anche durante il periodo invernale. Molti Viaggiatori tedeschi si dirigono verso le Baleari anche nei mesi compresi fra gennaio e marzo alla ricerca di temperature primaverili: molti di loro possiedono lì una seconda casa e Viaggiano frequentemente. Eurowings reagisce a questa aumentata domanda con l’introduzione di aeromobili che offrono una maggiore capacità. Sulla base delle ...

Prendono il via le attività del nuovo Centro di aggregazione per anziani di CaMaiore : Parleremo con la Misericordia perché ci piacerebbe intitolare il Cascinale alla memoria di Doriana Francesconi, ex sindacalista scomparsa prematuramente nel 2011, che tanto ha dato per questo mondo ".

Renzi a Di Maio : via da Euro? Una follia : 16.28 "Stavolta Di Maio ha fatto chiarezza, bisogna ammetterlo: lui voterebbe per l'uscita dall'Euro. Io dico invece che sarebbe una follia per l'economia italiana". Lo scrive il segretario del Pd, Matteo Renzi, su Twitter in un nuovo duello a distanza con il candidato premier del Movimento 5 Stelle.

M5s - Di Maio : “Via la parola alleanze. Chiederemo la fiducia su convergenze programmatiche” : “La nostra idea è di presentare la nostra squadra di governo prima delle elezioni, la sera delle elezioni fare un appello a tutte le forze politiche per metterci insieme sui temi e non sugli scambi di poltrone. Quindi sia chiaro, eliminiamo dal vocabolario le parole alleanza o coalizioni”. Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, a margine di un incontro con la Cna lombarda. “Ci saranno programmi per cambiare il ...

Di Maio verso le elezioni : “Se non arriviamo al 40% faremo appello ad altri partiti” : «Se alle elezioni dovessimo ottenere il 40%, potremmo governare da soli. Se non dovessimo farcela, la sera delle elezioni faremo un appello pubblico alle altre forze politiche che sono entrate in Parlamento presentando il nostro programma e la nostra squadra. E governeremo con chi ci sta». Parola del candidato premier del M5S Luigi Di Maio, interv...

M5s - Di Maio a Mezz'ora più : "Assicureremo governo anche se non arriviamo a 40%" : Il candidato premier M5s alla domanda se dopo il voto incontreranno Liberi e Uguali o la Lega, ha risposto: "Io non so quale sarà la consistenza di questo o quel gruppo parlamentare". E poi: "Dopo Bancopoli la terza repubblica, PD sul Titanic"

Carambola in via per CaMaiore - madre fuori pericolo : E' fuori pericolo ma ancora ricoverata all'ospedale San Luca di Lucca, Laura Galleni, la giovane madre di 35 anni, ex comandante di Anpana Lucca, che ieri pomeriggio (13 dicembre) attorno alle 17,30 è ...

Roma - M5s : “Querela giornalisti contro Di Maio archiviata? Dopo l’opposizione rinuncerà all’immunità parlamentare” : Luigi Di Maio rinuncerà all’immunità parlamentare ma Dopo che la giornalista Elena Polidori presenterà opposizione contro l’archiviazione della querela depositata nei confronti del candidato premier del Movimento 5 stelle. Lo fanno sapere dal M5s sottolineando che “Di Maio rinuncia all’immunità, come abbiamo sempre detto e fatto”. La denuncia di alcuni giornalisti contro il pentastellato era stata archiviata nei ...

Roma - giudice archivia la querela di alcuni giornalisti contro Di Maio : “Ha immunità parlamentare” : Il gip di Roma ha archiviato la querela di alcuni giornalisti contro il candidato premier M5s Luigi Di Maio sulla base dell’insindacabilità delle opinioni espresse di un parlamentare (articolo 68 della Costituzione). A riferire la notizia è stata Elena Polidori sul Quotidiano Nazionale e la vicenda risale al febbraio scorso, quando il grillino aveva presentato all’allora presidente dell’Odg Enzo Iacopino la lista dei ...

Luigi Di Maio amore finito con Silvia Virgulti : Dopo tre anni d’amore, storia al capolinea per Luigi Di Maio e Silvia Virgulti che fanno sapere resteranno amici. “Da oltre un mese la nostra relazione sentimentale è finita, ma siamo rimasti in ottimi rapporti”, ha reso noto il candidato Premier del Movimento 5 Stelle. “Ci siamo lasciati liberi di vivere ognuno la propria vita. Questo significa volere bene, cioè volere il bene dell’altra persona” ha aggiunto ...