"Il Paese è ostaggio della burocrazia", dice il candidato premier del M5S Di, che annuncia la cancellazione di 400, se il movimento andrà al.Le prime da abolire saranno quelle per "lo spesometro, il redditometro e gli studi di settore", spiega. "Noi presto presenteremo il nostro programma che si chiama quota 41, si basa su un concetto che tu dopo 41 anni di lavoro devi andare in pensione", ha poi precisato. E sulla legge Fornero "va abolita non solo per chi deve andare in pensione ma per tutti i giovani".(Di mercoledì 10 gennaio 2018)