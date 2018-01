: De Santis shock contro la Juventus: "adesso è peggio di Calciopoli! Ecco cosa sta accadendo" - CalcioWeb : De Santis shock contro la Juventus: "adesso è peggio di Calciopoli! Ecco cosa sta accadendo" -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Var, parla l’ex arbitro De: “Sospetti su Juve come nel pre-calciopoli? E’ anche, perché ora gli arbitri sbagliano nonostante il var quindi la gente pensa subito alla malafede. Se avessi avuto il var sul gol di Cannavaro in Juve-Parma? L’avrei comunque annullato perché avrei visto che non era calcio d’angolo. Noi usavamo il var già ai nostri tempi quando arbitravamo in Champions, chiedevamo al quarto uomo di darci una mano con le immagini”. L’ex arbitro Massimo Deè intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sport academy” su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In merito alle polemiche sul Var dopo Cagliari-Juve. “Il fallo di mano di Bernardeschi si vedeva anche a velocità normale –ha affermato De-. Il suo movimento non era naturale, va ad occupare uno spazio maggiore e non permettere alla palla di passare. La stessal’avevamo ...