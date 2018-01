La relatività dei Dati Istat sull'occupazione : Ho visto toni trionfalistici dopo la certificazione, da parte dell'Istat, della diminuzione del numero di disoccupati in Italia, al minimo da Novembre 2012. L'ex premier Matteo Renzi saluta i numeri con gioia, sottolineando come grazie al Jobs Act siano stati creati un milione di posti di lavoro dal 2014.Per lavoro mi occupo di analisi statistiche, e mi capita spesso di notare come gli stessi numeri, in principio forieri di verità ...

Dati occupazione Istat : segnali positivi con qualche ombra per il medio termine : Commentando il dato sull'occupazione pubblicato dall'Istat, il presidente della fondazione ADAPT, Francesco Seghezzi ha evidenziato i segnali positivi sul fronte dell'occupazione giovanile, a cui fa da contraltare qualche preoccupazione per i disoccupati over 50. Sul medio termine, la criticità sulla quale porre maggiore attenzione riguarda la forte prevalenza dei contratti a termine (90% sul totale) nell'ambito dei nuovi occupati degli ultimi ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i Dati Uilca sull'occupazione (oggi - 22 dicembre) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps, in Borsa oggi riparte sopra i 3,9 euro ad azione. I dati della Uilca sull'occupazione nel settore. Ultime notizie live di oggi 21 dicembre 2017(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 06:13:00 GMT)

Cresce l'occupazione stabile in Sardegna nei primi 9 mesi del 2017. Tutti positivi i Dati dell'osservatorio Inps. : ...iniziamo a intravvedere i risultati delle politiche che anche la Regione ha messo in campo per favorire l'occupazione e disegnare nuovi percorsi per il reinserimento dei disoccupati nel mondo del ...

Nava : 'Occupazione femminile - Dati eloquenti emersi nel corso del G7 di Taormina' : 'L'Occupazione femminile, che è quasi dimezzata in percentuale rispetto a quella maschile, rappresenta uno dei dati più eloquenti emersi nel corso del G7 di Taormina dedicato al confronto sulle ...

12/11/2017 - Giornata Ringraziamento - Frattura : "Bene i Dati su occupazione" : Secondo Frattura 'nel mondo dell'agricoltura molisana ci sono un bel po' di cose fatte, alcune bene, altre meno , però il dato certo è che sono state fatte. Si continua a parlare di crisi, ma ora ...