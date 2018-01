Dakar - Tappa 5 - Peugeot | dolce e amaro | vince Peterhansel | Loeb si ritira

Dakar 2018 - quinta tappa altre categorie : nei quad spunta Cavigliasso - show di Nikolaev nei camion. Varela vince nei SxS : quinta giornata della Dakar 2018. Oggi la carovana si è spostata da San Juan de Marcona ad Arequipa per una tappa lunga 508 km, 266 dei quali di prova speciale. È stata un’altra lunga giornata che ha portato importanti novità nelle categorie quad, camion e SxS. Colpo di scena nei quad. Il russo Sergei Kariakin, in lotta per la vittoria, ha abbandonato la corsa, costretto al ritiro dopo soli 44 km per un infortunio al braccio. ...

Dakar : Peterhansel vince anche 5/a tappa : AREQUIPA (PERU'), 10 GEN - Stephane Peterhansel ha consolidato la sua leadership della Dakar Rally vincendo la quinta tappa. Il francese, 13 volte campione della Dakar nelle varie categorie, ha ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 5a tappa (10 gennaio) : Peterhansel sempre più solo in vetta - Amos 7° : Come detto nella cronaca, Sebastien Loeb costretto al ritiro . Classifica generale (TOP10) auto Dakar 2018 POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 300 STEPHANE Peterhansel JEAN ...

Dakar 2018 - quinta tappa auto : Peterhansel trionfa - Loeb costretto al ritiro - Amos ancora in evidenza : Tornando alla cronaca, in quarta piazza, nella tappa, proprio Sainz che perde terreno rispetto al teammate non riuscendo ad interpretare il percorso tra le dune nel modo migliore, specie all'inizio, ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 5a tappa (10 gennaio) : Peterhansel sempre più solo in vetta - Amos 7° : Nella Classifica generale domina sempre di più Stephane Peterhansel, dopo il successo della quinta tappa di questa Dakar 2018, vantando un vantaggio di 31′ sul compagno di squadra Carlos Sainz. Molto più staccato Bernhard Ten Brinke, terzo assoluto e primo alfiere del team Toyota Gazoo Racing a 1 ora e 15′. Nasser Al-Attiyah torna in quarta posizione, con De Villiers in quinta. Il nostro Eugenio Amos resiste ancora in settima ...

Dakar 2018 - quinta tappa auto : Peterhansel trionfa - Loeb costretto al ritiro - Amos ancora in evidenza : La quinta tappa della Dakar 2018, la San Juan de Marcona – Arequipa di 934 km ha sorriso a “Mr Dakar” Stéphane Peterhansel che sulla sua Peugeot ha dominato la scena, soprattutto nella seconda parte della stage, facendo la differenza grazie alle sue impareggiabili qualità di navigazione. L’asso della Casa del Leone si è imposto con il tempo finale di 02H 51′ 19′‘ precedendo le due Toyota Gazoo Racing SA ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 5a tappa (10 gennaio) : Joan Barreda si rimette in corsa - Van Beveren rimane primo - ma Benavides e Walkner sono ad un soffio : La quinta tappa della Dakar 2018 rimescola, e non poco, le carte in tavola. Il francese Adrien Van Beveren rimane al comando della graduatoria generale, ma con appena un minuto sull’argentino Kevin Benavides e 1:14 sull’austriaco Matthias Walkner. La San Juan de Marcona-Arequipa di 777 chilometri ha visto la notevole risalita di Joan Barreda che, dopo due giornate-no, si ritrova nuovamente nella lotta per il successo finale, con ...

Dakar 2018 - quinta tappa moto : Joan Barreda domina e stacca tutti - Van Beveren e Quintanilla perdono minuti pesanti : La quinta tappa della Dakar 2018 ha visto, tra le moto, la riscossa di Joan Barreda (Monster Energy Honda). Dopo un inizio ottimo della competizione sud-americana, infatti, lo spagnolo aveva ceduto il passo nella terza e quarta giornata. Quest’oggi, invece, ha letteralmente fatto la differenza nella San Juan de Marcona-Arequipa di 777km chilometri complessivi, ultimo appuntamento in terra peruviana, e si è rimesso in carreggiata per la ...

Diretta/ Dakar 2018 streaming video : tutti al via - si parte! Classifiche (5^ tappa San Juan-Arequipa) : Diretta Dakar 2018: streaming video della 5^ tappa da San Juan de Marcona a Arequipa. Ci avviciniamo sempre di più al confine boliviano: percorso sabbioso e insidioso anche oggi. (Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 12:34:00 GMT)

Dakar : tripletta Peugeot nella 4ª tappa : Grande giornata per il Team Peugeot Total nella spettacolare quarta tappa della Dakar, sulle dune, nonostante una nota molto amara. Se le coppie Loeb/Elena, Sainz/Cruz e Peterhansel/Cottret hanno ...

Dakar 2018 - quarta tappa altre categorie : Kariakin batte Casale nei quad - Nikolaev domina nei camion : quarta tappa della Dakar 2018 anche per le altre categorie, quad, camion e SxS. I 330 km di speciale a San Juan de Marcona hanno regalato altro spettacolo e delineato sempre di più le classifiche di una gara che sta entrando nel vivo. Nei quad Sergei Kariakin è riuscito finalmente ad arrivare alla vittoria. Dopo il dominio dei primi giorni di Ignacio Casale, è stato il russo a vincere quest’oggi, coprendo la distanza in ...

Dakar - Tappa 4 - Loeb guida la tripletta Peugeot : La quarta prova della Dakar - la seconda ad anello - ha spinto piloti e macchine al limite lungo il percorso di 330 chilometri a San Juan de Marcona, in Perù. Questa volta è la Peugeot a rendersi protagonista assoluta: Sébastien Loeb ha conquistato la vittoria di Tappa, davanti a Carlos Sainz e Stephane Peterhansel, quest'ultimo ancora leader della classifica generale.Gara serrata. Il duello tra i piloti della Peugeot è stato acceso e si è ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 4a tappa (9 gennaio) : Stéphane Peterhansel in vetta - dominio Peugeot - Amos 6° : Una quarta tappa dominata quella dalla Peugeot, suggellata da un tris d’assi: Loeb 1°, Sainz 2° e Peterhansel 3°. Un’egemonia che anche la Classifica generale non può che confermare, facendo da contraltare alla giornataccia in casa Toyota. Strepitoso Eugenio Amos sesto in graduatoria. LA Classifica DELLE auto dopo LA QUARTA tappa POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 300 STEPHANE Peterhansel JEAN ...