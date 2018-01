Da Emre Can a Barella | in serie A il mercato è a lunga scadenza

Juve - ecco cosa manca per l'annuncio di Emre Can : Secondo Sky Sport , manca solo la definizione dell'accordo sulla durata del contratto per Emre Can alla Juventus. Sarà di quattro anni più uno o di cinque complessivi, una volta risolto quel dettaglio e messo per ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 10 gennaio in DIRETTA : Juve - non solo Emre Can. Il Milan insiste per Jankto - l’Inter stringe per Rafinha. Napoli tra Verdi e Deulofeu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L’Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

Juventus-Emre Can : appuntamento a giugno. Difficile anticipare l’affare a “causa” di Khedira : Juventus-Emre Can: appuntamento a giugno. Difficile anticipare l’affare a “causa” di Khedira Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Emre CAN- Come noto, la Juventus è ormai ad un passo dal chiudere l’affare Emre Can. Il giocatore tedesco, il quale ha già annunciato il suo addio al Liverpool a fine stagione, non rinnoverà il suo ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 10 gennaio in DIRETTA : Emre Can-Juve - è fatta. L’Inter ci prova per Mkhitaryan. Napoli tra Verdi e Deulofeu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L’Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can e Cristante allontanano Ceballos (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: il Real Madrid potrebbe vendere Dani Ceballos, ma i bianconeri puntano Emre Can e Bryan Cristante.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:31:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can vuole solo i bianconeri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrocampista della nazionale tedesca, Emre Can, sempre più vicino al club di Torino(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Emre Can semper fidelis : rifiuta due top club per la Juventus : Conferme indirette da parte di Sky Sport: Emre Can si è promesso alla Juventus per il prossimo giugno. Nulla da fare per City e Bayern che hanno provato a tentarlo

Calciomercato Juventus - per Emre Can attesa e fiducia : TORINO - Servirà pazienza, ma l'ottimismo che si respira da giorni nell'ambiente juventino non è cambiato di una virgola. Emre Can e un futuro in bianconero: altro che una certezza assoluta, tuttavia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Sassuolo attivissimo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Paletta in uscita dal Milan : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Juve - non solo Emre Can : idea Ozil : idea Ozil - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport infatti, rispunta l'idea Mesut Ozil per la Juve: il fantasista non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l' ...

Calciomercato Juventus/ News - si stringe per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: si stringe per arrivare al centrocampista Emre Can del Liverpool, calciatore di sicura affidabilità.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:39:00 GMT)