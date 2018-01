Cultura | al via a Roma la mostra in ricordo di Mario Russo

La Cultura italiana viaggia alla grande : 2017 da record per Musei e luoghi storici : (Teleborsa) - I dati 2017 sono oltremodo significativi con numeri da record: oltre 50 milioni il numero dei visitatori dei Musei della Penisola e di "luoghi" di interesse storico-culturale con incassi ...

Meraviglie - la penisola dei tesori / Diretta : viaggio nel patrimonio Culturale italiano (4 gennaio 2018) : Meraviglie, la penisola dei tesori, nuovo programma su Rai1 di Alberto Angela: anticipazioni prima punata 4 gennaio, la bellezza dei siti Unesco in Italia. Oggi: Cenacolo, Siena e Agrigento.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Capitali Cultura Ue 2018 - al via Valletta e Leeuwarden : L'obiettivo è rafforzare i legami tra le diverse comunità sia in Frisia che in Europa con oltre 800 progetti che coinvolgono musica, danza, teatro, opera, sport e arte. Tra i momenti clou, una mostra ...

Pavia valorizza i cammini religiosi e Culturali : Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e la Camera di Commercio di Pavia promuoveranno insieme un’iniziativa per la valorizzazione dei cammini religiosi e culturali e dei percorsi cicloturistici del territorio provinciale con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ospitalità dell’intera filiera turistica. Su…Continua a leggere →

Al via la V edizione del Grand Tour Cultura : E poi concerti, spettacoli performance, materiali didattici e molto altro. Molti i Comuni e le sedi museali che hanno aderito, nelle varie date fino al 18 febbraio: Ancona Museo della città , Museo ...

"Marche fuori dal Comune" - al via oggi la quinta edizione di Grand Tour Cultura. Il Fermano rappresentato da Porto Sant'Elpidio e la sua ... : E poi concerti, spettacoli performance, materiali didattici e molto altro. Molti i Comuni e le sedi museali che hanno aderito nelle varie date fino al 18 febbraio: Ancona: Museo della città, Museo ...

Viaggio a Cleveland - centro Culturale dell'Ohio : ... cultura e paesaggi Itinerario a Buffalo, divertimento per grandi e piccoli Cosa vedere a Luxor, antico miraggio d'Egitto I più bei laghi del mondo Viaggio in Australia, clima, trasporti e mete ...

Al via il progetto "Gavi forte di Cultura - arte e storia" : Alle queste il progetto affiancherà, in prossimità dell'estate, il programma di visite guidate teatrali al forte di Gavi e in alcuni Comuni, veri e propri spettacoli itineranti e coinvolgenti, ...

ASSESSORATO ALLA Cultura - Giovedì 7 dicembre alle 12.30 nella sede di Ferrara off (viale Alfonso D'Este 13/a ) : Presentazione del primo ciak di 'Saremo giovani e bellissimi' 05-12-2017 / Giorno per giorno Giovedì 7 dicembre 2017 alle 12.30 nella sede del teatro Ferrara Off in viale Alfonso D'Este 13/a a Ferrara ...

imprese Culturali e creative - presentato primo bando regione umbria. assessore cecchini : al via la presentazione dei progetti : ...1% sul totale nazionale e 5,1% sul totale dell'economia), garantendo occupazione a più di 21mila persone (1,4% sul totale nazionale e 5,6% sul totale dell'economia). Entrando nei dettagli del bando ...

Viaggi & Turismo - Parigi : l’offerta Culturale della Ville Lumière inizia a stupire già dalle prime settimane del 2018 : A inaugurare una delle prime mostre Parigine del 2018 sarà il Petit Palais con “Les Hollandais à Paris, 1789-1914 – Van Gogh – Van Dongen – Mondrian”, dal 6 febbraio al 13 maggio. Dalla tradizione della pittura floreale alle rotture estetica della modernità, la mostra – organizzata in collaborazione con il Museo Van Gogh di Amsterdam – metterà in evidenza i ricchi scambi artistici, estetici e amichevoli che ...

RomArt - al via la biennale di arte e Cultura : in mostra 'BeneMale' del fotografo Marco Garofalo : Torna con la sua seconda edizione RomArt, la biennale internazionale di arte e cultura di Roma in una veste tutta nuova. Quest'anno infatti l'evento occuperà gli spazi del museo dello Stadio di ...

Al via i seminari gratuiti sulla Cultura dell'accoglienza e marketing turistico : VITERBO La Camera di Commercio Viterbo, in collaborazione con Unioncamere Lazio e l'Azienda speciale CeFAS, organizza il 22-23 e 29-30 novembre 2017, dalle ore 15.30 alle 18.30, un primo ciclo di ...

Messina : l'E.A.R. avvia un incubatore Culturale con i 'Teatranti' : "Laudamo Show-Off" va oltre il consueto concetto di accoglienza intendendo valorizzare e sostenere gli spettacoli prodotti in città. Al termine del percorso stagionale il Teatro di Messina mira a ...