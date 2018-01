Corea del Nord | lo sport tra diplomazia e propaganda

Seul : “Aperti al dialogo con la Corea del Nord - ma alla giuste condizioni” : Seul: “Aperti al dialogo con la Corea del Nord, ma alla giuste condizioni” La Corea del Sud non vuole l’immediata riunificazione della penisola, ma una “pace solida” e la denuclearizzazione Continua a leggere L'articolo Seul: “Aperti al dialogo con la Corea del Nord, ma alla giuste condizioni” sembra essere il primo su NewsGo.

Corea del Nord - Pyongyang-Seul : c’è l’intesa per i colloqui militari : La Corea del Sud e la Corea del Nord hanno raggiunto l’intesa per tenere colloqui di carattere militare dopo il meeting andato in scena oggi a Panmunjom. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto nel quale, tra l’altro, è stato ufficializzato l’accordo per l’invio di una delegazione NordCoreana alle prossime Olimpiadi invernali di PyeongChang. Nei primi colloqui dal 2015 ad oggi, le parti hanno anche concordato ...

Partecipazione della Corea del Nord a PyeongChang - Cio : "E' un grande passo avanti' : Si tratta di una decisione epocale e particolarmente significativa: lo sport ancora una volta ha creato quel qualcosa che alla politica è sempre mancato . Importante, in questo senso, anche il lavoro ...

La partecipazione della Corea del Nord ai Giochi di PyeongChang 2018 - Cio : “E’ un grande passo avanti in puro spirito olimpico” : La partecipazione della Corea del Nord ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 e il dialogo con la Corea del Sud è un qualcosa che va ben al di là dei confini sportivi come sottolineato anche dal Cio: “E’ grande passo avanti in puro spirito olimpico. Il Cio ha accolto con grande soddisfazione le proposte su cui la Corea del Sud e la Corea del Nord hanno raggiunto un accordo“, le parole del presidente Thomas Bach, ...

Corea del Nord - un'altra vittoria di Kim Jong-un contro l'America di Trump Video : Il potere della fiaccola di Olimpia, più forte di qualunque trattativa politica. Con buona pace dell'opinione pubblica occidentale e con buona pace di Donald Trump, il leader NordCoreano Kim Jong-un non è affatto un 'pazzo'. L'incontro che si è svolto a Panmunjom, al confine tra le due Coree, va ben al di la' dell'aspetto sportivo, perché i rappresentanti dei due Paesi hanno concordato insieme di far ripartire anche il dialogo militare. Lo scopo ...

La grande forza dello sport e delle Olimpiadi ha demolito il muro Coreano : Se alle prossime Olimpiadi sfilassero tutti gli atleti del mondo con le bandiere di tutti i colori del mondo vorrebbe dire che sarebbe possibile annunciare non solo il trionfo dello sport ma quello ...

Corea del Nord - il Papa difende Kim Jong-un : ' Ecco la mia proposta' : Insomma, Bergoglio sembra voler difendere Kim Jong-un, la sua politica scellerata e le sue provocazioni nucleari . Stessa cosa vale per quello che sta accadendo, da anni, in Siria. Così, anche a ...

Corea del Nord - sì alle Olimpiadi dopo il vertice con Seul : invierà una delegazione : La Corea del Nord invierà una delegazione di “alto livello” alle prossime Olimpiadi invernali di Pyeongchang dal 9 al 25 febbraio: è il primo risultato del dialogo tra i rappresentanti di Nord e Sud tenutosi al villaggio di confine di Panmunjom. Nella delegazione, ha reso noto Seul, ci saranno atleti, sostenitori, gruppi di performance artistica, team dimostrativo di taekwondo (arte marziale propria della penisola Coreana) e ...

Corea del Nord - colloqui Pyongyang-Seul : si punta alle ‘Olimpiadi della pace’ : Chissà se e quante volte verranno fatti i nomi dei pattinatori Ryom Tae Ok e Kim Ju Sik nei colloqui che domani Corea del Nord e Corea del Sud terranno nella Casa della Pace a Panmunjon. Per la prima volta, dal dicembre 2015, andrà in scena un summit di alto livello e al centro del tavolo ci sono i cinque cerchi olimpici. In discussione è la presenza di una delegazione della Corea del Nord -e in particolare dei due pattinatori- ai Giochi ...