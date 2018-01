Conte a Mou | “Pentito? Io non dimentico”

Mourinho - il finto ingenuo e il colpo del ko a Conte : ci manca uno così? : Verbalmente è quasi sempre aggressivo, è in lotta con il mondo, ha bisogno di un nemico (da Ranieri a Benitez, da Guardiola a Conte) per caricarsi. E' la strategia di uno sciamano. Accredita la sua ...

Conte - non dimenticherò parole Mourinho : LONDRA, 8 GEN - Nuovo capitolo del duello a colpi d'insulti e offese tra Antonio Conte e José Mourinho. Alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro l'Arsenal, il manager del Chelsea ha ...

Chelsea, Conte ribatte A Mourinho – Continua la diatriba tra Antonio Conte, tecnico del Chelsea, e José Mourinho, allenatore del Manchester United. Negli ultimi giorni i due hanno utilizzato parole forti, che lasceranno sicuramente strascichi ...

Clamorose accuse del portavoce di Mourinho a Conte ed alla Juventus : “vi racconto la storia dell’Epo” : Eladio Paramés, addetto stampa e portavoce di Mourinho, continua ad alimentare la polemica con Antonio Conte, stavolta tirando in ballo anche la Juventus. Paramés attraverso un editoriale su ‘Record’ ha duramente attaccato il tecnico del Chelsea ex calciatore della Juventus. “Conte, sai cos’è l’Epo? Era il 1995/96, i giocatori della Juventus furono accusati di trasfusioni di sangue per migliorare le prestazioni ...

Mourinho : "Io mai squalificato per il calcioscommesse". Conte : "Lui è un uomo piccolo" : José Mourinho e Antonio Conte si stanno dicendo di tutto in questi ultimi giorni. Il tecnico portoghese del Manchester United ha iniziato la querelle con l'ex ct dell'Italia che non si è di certo ...

Ancora Conte vs Mourinho : “sei un piccolo uomo” : Il botta e risposta continua. Non e’ Ancora finita, anzi la guerra di parole prosegue e Antonio Conte oggi, dopo il deludente 0-0 in casa del Norwich che costringera’ il suo Chelsea al replay in FA Cup, non si e’ risparmiato. “Quello che non mi e’ mai successo e non mi succedera’ mai e’ essere squalificato per calcioscommesse”, ha detto ieri Jose’ Mourinho, dichiarazioni che ...

Mourinho - Conte e la necessità di avere un nemico : di Roberto Perrone N on è vero che i soldi e il successo regalino la pace dei sensi. Per alcuni solo il rumore del cozzo della propria armatura contro quella del nemico riempie l'esistenza. Non si ...

Conte : 'Mou soffre di demenza senile' - Mourinho : 'Io non ho mai combinato partite' : Nuovo capitolo della telenovela Conte-Mourinho. Nella conferenza stampa di presentazione del match di FA Cup tra il Chelsea e il Norwich, il manager dei Blues è tornato sulla polemica aperta dal ...