Condannato per omicidio attore di Gomorra

Antonio Logli è rientrato al lavoro in Comune. È stato Condannato in primo grado per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa : Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, è tornato al suo posto di lavoro nel municipio di San Giuliano Terme, comune alle porte di Pisa.Logli si è sottoposto alle visite mediche di rito, poi in mattinata, poco prima delle 8, si è presentato al lavoro in municipio dove svolgerà compiti da impiegato amministrativo. Prima della vicenda giudiziaria che lo ...

Foggia - il 're delle tarantelle' Condannato per violenza sessuale su una ballerina minorenne : Michele Mangano è noto per aver diffuso il tradizionale ballo pugliese nel mondo: è stato condannato a 3 anni. Avrebbe abusato della ragazza che le aveva...

L'ex Manchester City Sinclair Condannato per guida in stato d'ebrezza : LONDRA - L'ex calciatore inglese Trevor Sinclair è stato condannato per guida in stato d'ebrezza e insulti razzisti ad un poliziotto. L'ex giocatore di Blackpool, QPR, West Ham, Manchester City e ...

L’ex presidente egiziano Mohamed Morsi è stato Condannato a tre anni di carcere per oltraggio alla corte : L’ex presidente egiziano Mohammed Morsi, deposto da un colpo di stato dell’esercito nell’estate 2013, è stato condannato a tre anni di carcere per oltraggio alla corte. La sentenza si riferisce a un discorso pubblico che Morsi fece più di quattro The post L’ex presidente egiziano Mohamed Morsi è stato condannato a tre anni di carcere per oltraggio alla corte appeared first on Il Post.

La polemica È stato Condannato per il massacro del G8 - ma è uno sbirro straordinario che merita di fare carriera : Noi abbiamo le migliori forze di polizia in Europa. Che sono tecnicamente preparate, che rivelano una professionalità che anche i nostri Paesi alleati riconoscono. Negli anni Settanta si fecero le ...

Cina - chi è Wu Gan e perché è stato Condannato a otto anni di prigione : PERICOLOSO perché POPOLARE Gli attivisti per i diritti umani in Cina e i loro colleghi nel mondo nei mesi scorsi hanno sottolineato più volte come la popolarità di Wu Gan fosse considerata molto ...

Cina - l'attivista Wu Gan Condannato a otto anni per "sovversione" : Il caso era diventato famosissimo, aveva suscitato un'ondata di empatia con il mondo femminile nell'opinione pubblica cinese e aveva anche ispirato il film "Il tocco del peccato" del regista cinese ...

Cade sul marciapiede per una buca : Comune Condannato a pagare 50mila euro : Una donna siciliana ha avuto la meglio sul Comune di Agrigento, che è stato condannato a pagare un risarcimento di 47.628,25 euro più interessi e 2.700 euro di spese. Il motivo? La donna...

L’attivista cinese Wu Gan Condannato a otto anni di prigione per “sovversione del potere statale” : L’attivista per i diritti umani blogger cinese Wu Gan, conosciuto anche come “Ultra Vulgar Butcher” (“Il macellaio volgarissimo”), è stato condannato a otto anni di carcere per “sovversione del potere statale”. L’attivista farà appello, ha dichiarato il suo avvocato Ge Yongxi....

G8 di Genova - Condannato per la Diaz ora è il numero due dell’Antimafia : “Come si fa a dire che l’Italia è cambiata?” : Per i fatti della Diaz venne condannato a tre anni e otto mesi in via definitiva. L’accusa era quella di falso: mise la firma nei verbali che attestavano l’esistenza di prove fasulle usate per accusare ingiustamente le persone picchiate all’interno della scuola di Genova, durante il G8 del 2001. Una macchia nel curriculum che non ha sbarrato la strada a Gilberto Caldarozzi, nominato vicedirettore della direzione Investigativa ...

Ai vertici dell'antimafia un Condannato per la "macelleria messicana" alla scuola Diaz : Gilberto Caldarozzi, 3 anni e 8 mesi per i falsi del G8, è il numero 2 della Dia. Per i giudici ha "gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo...