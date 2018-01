Come disattivare TIM Prime GO per non pagare 49cent a settimana

Come disattivare Cortana su Windows 10 Fall Creators Update : Come scritto nell’articolo precendente, Windows 10 in questi anni ha portato diversi aspetti positivi all’utente ed altrettanti fastidiosi. In entrambi troviamo la figura di Cortana. L’assistente vocale di Microsoft è di grande aiuto all’interno delle ricerche grazie all’interazione diretta, la ricerca sul web ed altre particolarità, ma può risultare anche uno spreco di risorse. Fino alle prime versioni di Windows ...

Come disattivare i commenti su WordPress in Post - Pagine ed altro : Vediamo Come disattivare o disabilitare i commenti su WordPress nelle Pagine, nei Post e in molte altre parti del sito disattivare i commenti su sito WordPress Può essere utile disattivare i commenti su WordPress sulle Pagine ed i Post perché magari state creando un contenuto interno che non dovete per forza far commentare e quindi […]

Come disinstallare e disattivare applicazioni Android di sistema senza i permessi di root : Uno degli elementi di Android più apprezzati dagli utenti è sicuramente l’ampia possibilità di personalizzazione del sistema operativo: i produttori di smartphone lo […] L'articolo Come disinstallare e disattivare applicazioni Android di sistema senza i permessi di root è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S8 Come disattivare il pulsante Bixby : La migliore guida per disattivare il tasto Bixby dell'assistente vocale su Galaxy S8 Come togliere l'assistente vocale Bixby sul telefono Android Samsung S8.

Come disattivare i servizi a pagamento 3 : guida pratica per non avere più brutte sorprese : Il metodo più efficace per riuscire a disattivare i servizi a pagamento dal vostro smartphone, è quello chiamare il numero dell’assistenza, che nel caso dei servizi 3 è il 133, e ascoltare successivamente le istruzioni della voce guida. Come disabilitare i servizi a pagamento della 3 (Tre Italia) A seconda di ciò che il disco vi dirà, dovrete selezionare i tasti nel seguente ordine: prima il numero 2, poi il numero 4, e successivamente il numero ...

Come disinstallare e disattivare applicazioni Android senza i permessi di root : Uno degli elementi di Android più apprezzati dagli utenti è sicuramente l’ampia possibilità di personalizzazione del sistema operativo: i produttori di smartphone lo […] L'articolo Come disinstallare e disattivare applicazioni Android senza i permessi di root è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Segnalati problemi di batteria con Google Assistant : Come disattivare il servizio : Sono davvero interessanti gli scenari che si stanno configurando per Google Assistant, anche in riferimento alla versione in italiano del tanto apprezzato assistente vocale sbarcato nel nostro Paese da un paio di giorni a questa parte. Dopo aver inquadrato in mattinata i possibili sviluppi di questo servizio, grazie agli aggiornamenti che in futuro dovrebbero arrivare da Mountain View, in questo frangente intendo soffermarmi anche su un aspetto ...

Come attivare e disattivare Live Photos su iPhone X - 8 - 8 Plus - 7 e 7 Plus : Si possono disattivare le Live Photos su iPhone definitivamente? Come attivare Live Photos su iPhone X ed altri iPhone. Come disattivare Live Photos su iPhone X ed altri iPhone Live Photos su iPhone: Cosa sono, Come si attivano e Come si disattivano su tutti gli iPhone Apple ha introdotto su iPhone da diverso tempo la […]