Come ci vestiremo nella prossima stagione?

: Come ci vestiremo per andare in ufficio nell’inverno 2018? - DonnaGlamour : Come ci vestiremo per andare in ufficio nell’inverno 2018? - TheBeautyObserv : RT @ANSA_Lifestyle: Vestiremo in #UltraViolet ecco come portare il colore #Pantone2018 e a chi sta bene. Tutte le sfumature Punk chic o gla… - ANSA_Lifestyle : Vestiremo in #UltraViolet ecco come portare il colore #Pantone2018 e a chi sta bene. Tutte le sfumature Punk chic o… - FlexRadioUp : Vestiremo in ultra violet. Punk chic o glam? Ecco come portare il colore dell'anno - Moda - ANSA.it - Wlajuventus35 : @Aramcheck76 @ALisimberti Bah....a me sembra che tra poco vivremo,abiteremo,ci vestiremo,viaggeremo come nel medioe… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Da pochi giorni sono ufficialmente iniziati i saldi. La voglia di rinnovare il nostro guardaroba sin da adesso in previsione dellacomincia già a farsi sentire. Vediamo allora quali saranno ben sette delle tendenze da seguirePrimavera-Estate 2018 dettate dagli stilisti e i must have che non dovranno assolutamente mancare nel nostro armadio.ciPrimavera-Estate 2018? 1. Partiamo dal colore che sarà senza alcun dubbio dominante: l’ultraviolet, una tonalità di viola né troppo chiara né troppo scura. Sembrerà strano che il colore che da sempre è vietato indossare al teatro, in televisione o ai matrimoni venga riproposto nelle passerelle in look monocromaticifa Alberta Ferretti o nelle stampe e nei mix, eppure è così. Il viola non porta più sfortuna, ma rappresenta eleganza, rinnovamento e originalità. È un colore che sta bene a tutte, sia ...