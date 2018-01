Claudio Sona presto papà? Uomini e Donne | l' ex tronista ironizza sul web e cita la

Claudio Sona presto papà? L'indizio su Instagram fa impazzire i fan dei Clario : ?Appena Passato davanti una scuola elementare e c?erano tutti questi nanerottoli che entravano ? spettacolari. Tra poco anche io sarò lì a portare i bambini?....

Uomini e Donne news - Claudio Sona presto papà? Il desiderio di un figlio : Uomini e Donne news, Claudio Sona vuole un figlio: l’ex tronista desidera diventare padre Claudio Sona, dopo l’esperienza come tronista di Uomini e Donne, continua ad essere molto seguito oggi sui social. Dopo aver annunciato ai suoi followers di essere tornato di nuovo insieme a Mario Serpa (la sua scelta), oggi su Instagram fa un […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio Sona presto papà? Il desiderio di un figlio proviene ...

Uomini e donne - Juan Fran Sierra sul ritorno di fiamma tra Claudio Sona e Mario Serpa : Il 2017 si è chiuso con un vero e proprio colpo di scena per tutti i fan di Uomini e donne, che a Natale hanno trovato un gradito regalo sotto l’albero: il ritorno come coppia di Claudio Sona e Mario Serpa. Proprio quando sembrava che tutto fosse ormai perduto e che la nota vicenda che ha travolto l’ex tronista – accusato dal suo ex Juan Fran Sierra di aver portato avanti un trono finto in quanto ancora sentimentalmente legato ...

Uomini e Donne - Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme : Questo Natale ha portato molta fortuna a Claudio Sona e Mario Serpa, i due ex di Uomini e Donne, infatti, hanno annunciato a tutti i loro fan di essere tornati insieme.Proprio il giorno di Natale, Mario Serpa ha condiviso sul suo profilo Instagram un video con Claudio Sona. I due sono in mutande e, mentre Claudio fa una serie di addominali, Mario lo aspetta per dargli un bacio. I fidanzatini, quindi, hanno voluto augurare un sereno Natale ai ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e cast : Claudio Sona e Mario Serpa in Honduras? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e cast: arrivano le prime conferme ufficiali sui protagonisti del reality. In Honduras ci saranno anche Bianca atzei e Alessia Mancini(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 18:22:00 GMT)

Uomini e Donne : Mario Serpa alla presentazione del libro di Claudio Sona : Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme? La coppia di nuovo insieme all’evento di presentazione del libro scritto dall’ex tronista Mario Serpa e Claudio Sona hanno riallacciato ufficialmente i rapporti. Da diverso tempo c’era in giro la voce che i due avrebbero ripreso a frequentarsi ma, di fatto, gli ex protagonisti del Trono Gay […] L'articolo Uomini e Donne: Mario Serpa alla presentazione del libro di Claudio ...

