Clamoroso Tavecchio | “il nuovo Ct non prima di giugno” | uno scandalo tutto italiano | chi

Clamoroso : accuse di molestie sessuali a Tavecchio : ROMA - 'Ho prove audio e video'. E' clamorosa la rivelazione che una dirigente sportiva ha rilasciato al Corriere della Sera. Carlo Tavecchio potrebbe ora rischiare un'accusa per molestie sessuali: la ...

Clamoroso Figc - il retroscena che fa paura : tutti contenti per le dimissioni di Tavecchio? Ecco nelle mani di chi sta andando il nostro calcio : “Ambizioni e sciacallaggi politici hanno impedito di confrontarci sulle ragioni di questo risultato. Ho visto un cambio di atteggiamento in alcuni di voi e questo mi ha portato a prendere questa decisione”. Queste le parole di Carlo Tavecchio all’interno del proprio discorso d’addio in seno alla Figc. Parole che fanno paura. tutti pronti ad esultare sul “cadavere” dell’ex presidente della Figc, ma gli scenari futuri ...

Tavecchio - non solo Iene : perde consensi - lunedì rischia un Clamoroso ko in Figc : Gravina, presidente della Lega Pro, ha scelto di bocciare l’attuale numero uno dellaFedercalcio. E anche Sibilia, capo dei Dilettanti potrebbe sfilarsi

Clamoroso in Figc - anche la Serie C chiede le dimissioni di Tavecchio ma lui si incatena alla poltrona! : Tutti contro Tavecchio, adesso il presidente della Figc sente enorme pressione sulle sue spalle. anche la Serie C chiede le dimissioni di Tavecchio. “Mi dispiace, non ce l’ho con lui, anzi non è nemmeno il primo responsabile, ma il calcio italiano ha bisogno di una svolta, dobbiamo assumerci tutti la responsabilità. Per un atto di generosità dobbiamo fare tutti un passo indietro. I consiglieri della Lega Pro vogliono le dimissioni di ...

Shock Italia - Tavecchio scoppia in lacrime : punta il dito contro Ventura - Clamoroso attacco! [VIDEO] : Il fallimento dell’Italia che non si è qualificata ai prossimi Mondiali di Russia 2018 continua a far discutere. Dopo l’esonero di Ventura, in molti hanno chiesto anche le dimissioni di Carlo Tavecchio. Il numero uno della Figc però non ne vuole sapere di lasciare la ‘poltrona’ anche se Ancelotti potrebbe farlo saltare. Intanto lo stesso Tavecchio è tornato a parlare. Le ‘Iene’ hanno pubblicato ...