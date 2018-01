City che fatica! Bristol domato al 92'

Calciomercato Manchester City : tentativo per Maguire : Un difensore da regalare a Pep Guardiola già a Gennaio, è questo uno degli obiettivi del mercato del Manchester City. Harry Maguire è il favorito. Harry Maguire, difensore classe 1998 del Leicester City, rimane nel mirino del Manchester City. Il centrale inglese è uno degli obbiettivi dei Citizens per rinforzare la difesa di Pep Guardiola. Secondo ”Sky Sport News” il Manchester City farà un tentativo già a Gennaio. Il difensore ...

Manchester City - alla scoperta di Guardiola : l'importanza del suo primo anno nel Barcellona B : Alle radici di Pep Guardiola. Quest'anno lo spagnolo è già su tutti i libri di statistica del calcio dopo essere arrivato appena oltre la metà della stagione. Il suo Manchester City è uno ...

La proprietà del Manchester City pronta ad espandersi nel calcio indiano : proprietà City si espande in India, l'obiettivo è investire nella Indian Super League, che nelle ultime due stagioni ha vissuto una crescita importante. L'articolo La proprietà del Manchester City pronta ad espandersi nel calcio indiano è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juventus - Chiellini al Manchester City? La situazione Video : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la #Juventus. Stando a quanto riporta la nota testata Sportmediaset, il Manchester City è piombato su Giorgio Chiellini, da anni perno della difesa della Juventus, nonché uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Dopo il lunghissimo corteggiamento a Leonardo Bonucci che però ha deciso di prore la sua carriera al Milan, il tecnico dei Citizens ha deciso di virare sul ...

Il Manchester City punta al “Quadruple” : Guardiola sa come si fa - ma mette in allerta il club : Sono i trofei che definiscono una squadra. Pep Guardiola, dopo una prima stagione di apprendistato chiusa senza titoli, vede il suo Manchester City crescere e dominare Oltre Manica ma ora e’ arrivato il momento di raccogliere, a partire dalla Coppa di Lega, con Aguero e compagni attesi domani dalla semifinale d’andata contro il Bristol. “Vincere aiuta a vincere ancora di piu’ – sottolinea il tecnico catalano – ...

Probabili Formazioni Manchester City-Bristol City - EFL Cup 09-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Bristol City, Semifinale di andata di EFL Cup 2017/2018, ore 20.45: Guardiola con l’undici migliore. Il Manchester City, dopo aver eliminato al terzo turno di FA Cup il Burnley per 4-1, vuole chiudere all’andata la pratica Bristol City. La squadra allenata da Lee Johnson è l’autentica sorpresa di questa edizione, dopo aver eliminato il precedente turno il Manchester United. Ma in ...

FA Cup - Manchester City; Guardiola : ”Vincere tutto? Servirebbero 32 giocatori” : Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Fa Cup con il Burnley. “Vincere tutto? Se più in là saremo ancora in corsa su tutti i fronti, ne riparleremo. Ma domani è il nostro esordio in FA Cup e al momento pensare di vincere 4 trofei è irrealistico perché Servirebbero 32 giocatori”. Pep Guardiola, per ora non ci pensa alla possibilità di centrare il ...

Il Manchester City è il club più ricco al mondo. Juve ottava - dietro Napoli e Inter : LA CLASSIFICA DEI 25 club PIU' RICCHI DEL MONDO 1. Manchester City (Ing) 2. Arsenal (Ing) 3. Paris Saint-Germain (Fra) 4. Guangzhou Evergrande (Cin) 5. Tottenham (Ing) 6. Real Madrid (Spa) 7. ...

Probabili Formazioni Norwich City-Chelsea - FA Cup 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Norwich City-Chelsea, Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 18.30: Zappacosta dal 1′. Dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 nel London Derby con l’Arsenal, il Chelsea di Antonio Conte vuole ipotecare il passaggio del turno affrontando il Norwich City. I Blues devono cercare di non prendere sotto gamba l’impegno, per aumentare l’autostima e la fiducia in vista di una serie di partite in ...

Probabili Formazioni Manchester City-Burnley - FA Cup 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Burnley, FA Cup 2017/2018, Ore 16.00: Turnover massiccio in casa City, probabile rientro dal primo minuto per Vokes. Il pomeriggio di FA Cup vede la sfida all’Ethiad Stadium tra Manchester City e Burnley. Citizens che nell’ultimo turno di campionato sono tornati alla vittoria, e che si approcciano al debutto nella competizione con tanti cambi in modo da permettere a chi ha giocato ...

Manchester City - è il club più ricco al mondo. Juve ottava : L'organizzazione britannica Soccerex fa i conti alle società di calcio: Arsenal e Psg sul podio, Napoli al 26° posto

Manchester City è club ricco del mondo : ROMA, 4 GEN - Come sempre all'inizio dell'anno, arriva il 'Soccerex Football Finance 100'. E' la classifica dei cento club calcistici più ricchi al mondo, curati dalla Soccerex, organizzazione ...