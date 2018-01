Cinema | l' addio a Novello Novelli dopo la sua scomparsa

È morta Heather Menzies - addio alla stella di Tutti insieme appassionatamente - Cinema - Spettacoli : L'attrice canadese naturalizzata statunitense Heather Menzies, celebre per aver interpretato Louisa von Trapp nel film musicale Tutti insieme appassionatamente , è morta, la notte di Natale, a ...

In Stranger Things 3 addio ad uno dei protagonisti per i troppi impegni al Cinema del giovane attore? : Mentre l'appuntamento con gli episodi di Stranger Things 3 su Netflix sembra destinato al 2019, il successo della serie e dei suoi protagonisti continua a crescere e potrebbe portare a dei cambiamenti radicali nella trama della nuova stagione. Diversi rumors cominciano a circolare sui portali internazionali riguardo il possibile addio ad uno dei giovani protagonisti della serie, che sarebbe troppo impegnato in altri progetti per garantire la ...

Pedro Pascal ricorda i bei momenti sul set di Narcos con un video e si dà al Cinema : addio alla 4ª stagione? : Pedro Pascal è la grande incognita di Narcos 4: l'attore potrebbe aver concluso la sua avventura sul set della celebre serie Netflix, anche se il finale della terza stagione ha lasciato aperte tutte le porte ad un potenziale ritorno in scena del suo personaggio. A detta del produttore della serie, la vicenda umana e professionale di Javier Peña nell'ambito del racconto di Narcos si è conclusa, mentre l'attore non ha rilasciato dichiarazioni ...

Addio Fottuti Musi Verdi - l’esordio al Cinema dei The Jackal (recensione) : Dopo l’anteprima alla festa di Roma è arrivato nelle sale Addio Fottuti Musi Verdi, l’esordio al cinema dei The Jackal, diretto da Francesco Ebbasta (vero nome Capaldo) e interpretato dai volti ormai noti di Ciro Priello, Fabio Balsamo, Simone Ruzzo. Un passaggio al cinema in grande stile per il collettivo diventato celebre con le webserie e parodie in rete (Lost in Google, Vrenzole, Gli effetti di Gomorra sulla gente), prodotto da Cattleya e ...

