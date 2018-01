: Debacle cinema italiano, -46% presenze - Cinema - ANSA.it - fabbri333 : Debacle cinema italiano, -46% presenze - Cinema - ANSA.it - paolo77jpm : RT @repubblica: Anno nero per il cinema italiano: 46 per cento di presenze in meno nel 2017 - MazzaliVanna : RT @ansa_it: Debacle cinema italiano, -46% presenze - CybFeed : #BreakingNews Cinema italiano perde spettatori: -46% - thexeon : Cala a picco il cinema italiano: -46% delle presenze nel 2017 -

Anno nero per il, che vede una riduzione di presenze del 46,35% rispetto al 2016 e -44,21% di biglietti venduti. E' il dato peggiore dal 2014. Secondo i dati forniti dall'Anica, il 2017 è negativo per il mercatotografico anche per gli incassi,-11,63% Nel dettaglio, ilha incassato 89 milioni in meno sul 2016. Va considerato che proprio il 2016 aveva visto due risultati eccezionali,"Quo Vado" di Zalone (65.3 mln) e "Perfetti sconosciuti", di Genovese (17.3 mln).(Di mercoledì 10 gennaio 2018)