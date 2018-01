Cina | la petroliera iraniana potrebbe bruciare ancora per un mese

Petroliera in fiamme : la Cina tenta di evitare il disastro ambientale : La Cina sta correndo ai ripari per limitare la perdita d’idrocarburi dalla Petroliera iraniana in fiamme al largo delle sue coste, cercando di scongiurare il disastro ambientale. La nave Sanchi, con 136mila tonnellate d’idrocarburi leggeri a bordo, si è scontrata sabato sera con un mercantile cinese. Se l’intero carico dovesse riversarsi in mare, provocherebbe una delle peggiori maree nere degli ultimi decenni. Il ministero ...

Cina - petroliera in fiamme : recuperato il corpo di uno dei 32 dispersi : Le autorità cinesi hanno reso noto di avere recuperato un corpo nel mar Cinese orientale: si tratterebbe di uno dei 32 membri dell’equipaggio dispersi della petrolifera iraniana Sanchi che si è scontrata sabato sera col mercatile CF Crystal. La nave continua ad essere avvolta dalle fiamme: alto il rischio esplosione e di disastro ecologico, in quanto a bordo si trova 1 milione di barili di prodotto raffinato ultraleggero. L'articolo Cina, ...

Petroliera in fiamme in Cina - Greenpeace : preoccupazione per l’equipaggio e l’ambiente : “In primo luogo, Greenpeace spera che le operazioni di ricerca e salvataggio della guardia costiera cinese procedano senza intoppi e che i 32 membri dell’equipaggio dispersi possano essere tratti in salvo“: lo dichiara Rashid Kang di Greenpeace Asia dell’Est in riferimento all’incidente che ha coinvolto la Petroliera iraniana Sanchi, entrata in collisione col mercantile CF Crystal di Hong Kong nel mar Cinese ...

Cina - petroliera iraniana si scontra con mercantile : rischia di esplodere e affondare. Paura per disastro ambientale : La petroliera iraniana Sanchi si è scontrata nella serata di sabato 6 gennaio nel mar Cinese orientale col mercantile CF Crystal di Hong Kong. Ora rischia di esplodere e affondare. Secondo quanto riferiscono i media cinesi, l’incidente è avvenuto al largo di Shanghai e, subito dopo la collisione, la petroliera ha preso fuoco. A bordo c’erano 30 iraniani e due cittadini del Bangladesh, tutti ancora dispersi. Salvi invece i 21 membri ...

Cina : petroliera Iran rischia esplosione : (ANSA) - PECHINO, 8 GEN - La petroliera Iraniana Sanchi, scontratasi sabato sera nel mar Cinese orientale col mercantile CF Crystal di Hong Kong, è a rischio esplosione ed affondamento: lo riporta la ...

Cina : petroliera iraniana a rischio esplosione - si teme un disastro ambientale : La petroliera iraniana Sanchi, entrata in collisione sabato sera nel mar Cinese orientale col mercantile CF Crystal di Hong Kong, rischia di esplodere ed affondare: lo riportano i media locali, che citano l’allarme lanciato dalle autorità. Nessun aggiornamento sul fronte delle ricerche dei 32 membri dell’equipaggio dispersi (30 iraniani e due cittadini del Bangladesh). La petrolieria iraniana è in fiamme da due giorni e rischia di ...

Cina - rogo petroliera : si teme disastro : 7.41 Al largo delle coste cinesi si teme il disastro ambientale a causa dell'incendio della petroliera iraniana che si è scontrata con una nave cargo ed è in fiamme da due giorni. Il rischio è che esploda o affondi con il carico. Una densa colonna di fumi tossisi si innalza dalla nave in fiamme. I 32 uomini dell'equipaggio, in maggioranza iraniani, risultano ancora dispersi. La petroliera trasportava 136.000 tonnellate di petrolio ultra-light, ...

Cina : scontro cargo-petroliera iraniana : PECHINO, 7 GEN - Una petroliera iraniana si è scontrata, prendendo fuoco, con un cargo al largo delle coste orientali della Cina: al momento l'intero equipaggio, composto da 30 iraniani e 2 cittadini ...

Una petroliera si è scontrata con una nave cargo al largo della Cina : ci sono 32 dispersi : Il ministero dei Trasporti cinese ha detto che una petroliera iraniana si è scontrata con una nave cargo di Hong Kong al largo delle coste orientali cinesi, prendendo poi fuoco: 32 persone dell’equipaggio della petroliera – 30 iraniane e 2 The post Una petroliera si è scontrata con una nave cargo al largo della Cina: ci sono 32 dispersi appeared first on Il Post.

Scontro tra cargo e petroliera in Cina - 32 dispersi - : Secondo il ministro dei Trasporti di Pechino le persone coinvolte sono 30 iraniani e due cittadini del Bangladesh, l'intero equipaggio dell'imbarcazione "Sanchi", che trasportava 136mila tonnellate di ...

Cina - scontro cargo-petroliera iraniana : 8.48 Incidente in mare, al largo delle coste orientali della Cina, dove una petroliera iraniana diretta in Corea del Sud con 136.000 t. di condensato di petrolio ha preso fuoco a seguito dello scontro con un cargo. L'equipaggio della petroliera, composto da 30 iraniani e 2 cittadini del Bangladesh, è disperso. Anche il cargo è stato danneggiato, ma la sicurezza della nave e dei 21 membri d'equipaggio non è stata messa a repentaglio. Le ...