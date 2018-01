Ciclismo | Matteo Trentin costretto a fermarsi

Ciclismo - frattura ad una costola per Matteo Trentin. Classiche di Primavera non a rischio : Il nuovo anno non si è aperto sotto i migliori auspici per Matteo Trentin. Secondo quanto riporta il quotidiano belga Het Nieuwsblad, il corridore italiano è caduto la scorsa settimana durante un allenamento, procurandosi la frattura di una costola. Il neo-corridore della Mitchelton Scott (ex Orica) dovrà dunque osservare qualche giorno di riposo forzato, per poi riprendere la preparazione in vista delle Classiche di Primavera, dove ambisce a ...

Ciclismo - Matteo Trentin al bivio della carriera. Alla Orica per consacrarsi come uomo da Grandi Classiche : Tutto pronto per una nuova stagione di grande Ciclismo. Siamo Alla fine di questo 2017 ed è sicuramente tempo di bilanci, oltre che di ritiri in vista della prossima che partirà a breve (la prima corsa World Tour sarà in Australia, il Tour Down Under). In casa Italia si è reso grande protagonista Matteo Trentin: il corridore Trentino è stato molto probabilmente la più bella sorpresa per il Bel Paese. Da gregario di lusso a capitano nella ...

Ciclismo - Matteo Trentin pronto per le Classiche del Nord? Alla Orica per dare una svolta alla carriera : Terminata la stagione 2017, tempo di vacanze in attesa della preparazione che porterà alla prossima annata per il Ciclismo su strada. Tempo dunque anche di bilanci e di aspettative in vista dei prossimi appuntamenti. In casa Italia si è reso grande protagonista Matteo Trentin: il corridore Trentino è stato molto probabilmente la più bella sorpresa per il Bel Paese. Da gregario di lusso a capitano nella Quick-Step Floors, il passo è stato davvero ...