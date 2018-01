Ciclismo | Di Rocco | ' Froome andava fermato'

Ciclismo - Federazione indebitata per 2 - 7 milioni! Il Coni chiede di ripianare - a rischio l’attività su pista? Di Rocco : “Non taglieremo i fondi - sogni di medaglia a Tokyo 2020” : La situazione è davvero critica per la FederCiclismo che ha un debito di 2,7 milioni di euro. Una cifra molto elevata che il Coni ha imposto di ripianare prontamente e di cui non c’era traccia nel bilancio di previsione dello scorso maggio. Sono soldi spuntati dal nulla ad agosto. Il Presidente Renato di Rocco spiega la situazione al Corriere della Sera: “La società di certificazione ha spostato delle partite finanziarie ...