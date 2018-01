CHIARA FERRAGNI | LA GRAVIDANZA DI LEONE L' influencer tra lavoro e preparativi per

Passo falso per Fedez - CHIARA FERRAGNI e Belen? Ecco di cosa sono 'accusati' : FUNWEEK - Chiara Ferragni, Fedez, Belen e non solo: in tutto sette gli influencer che si sono visti il dito puntato contro per una nota pubblicità. L'Antitrust ha fatto chiarezza, messo dei paletti e ...

L'ex di CHIARA FERRAGNI si sposa in gran segreto a Malibù : L'ex fidanzato di Chiara Ferragni si è sposato in gran segreto a Malibù, in California. Riccardo Pozzoli ha quindi definitivamente rotto con il passato.Come dimostrano le fotografie pubblicate su Instagram, Riccardo Pozzoli, ex fidanzato e socio in affari di Chiara Ferragni, è convolato a nozze con la modella Gabrielle Caunesil. I due si sono sposati in gran segreto a Malibù, in California. Alla cerimonia, solo poche persone. Lei avvolta in ...

CHIARA FERRAGNI posta sui social foto al settimo mese di gravidanza. E partono i commenti : “Pancia troppo piccola”. Ma in molti la difendono : Ci risiamo. Chiara Ferragni posta su Instagram una foto con pancia di sette mesi in vista e sui social si scatenano i soliti commenti. L’influencer più famosa del mondo ha infatti una pancia piuttosto piccola (lei stessa nel post dice di aver preso solo 8 kg) e i commentatori non riescono a trattenersi dal farle notare come la loro, di pancia, sia più grossa dopo le abbuffate natalizie. Alcuni si lasciano andare anche a commenti piuttosto ...

Fedez e CHIARA FERRAGNI / Video : il rapper cede alla cupping therapy come Justin Bieber e Gwyneth Paltrow : come i divi di Hollywood anche Fedez ha ceduto al fascino della medicina orientale: sul suo corpo hanno fatto la loro comparsa i segni lasciati dalla prima seduta di cupping therapy(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 05:34:00 GMT)

Fedez e CHIARA Ferragni/ Foto - la influencer prega i suoi fan : fate radere la barba a Federico! : Fedez e Chiara Ferragni: “Comunisti col rolex” è il secondo album più venduto in Italia. Intanto aspettano il primo figlio da Los Angeles: il rapper ha infatti raggiunto la fidanzata(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:25:00 GMT)