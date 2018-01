Chi l' ha visto? ritorna con le morti di Sofiya Melnik e Carlotta Benusiglio in primo piano

Chi l’ha visto?/ Anticipazioni 10 gennaio : i casi irrisolti di Sofia Melnyk e di Carlotta Benusiglio : Chi l'ha visto, Anticipazioni puntata 10 gennaio: Federica Sciarelli si occupa dei casi di Sofiya Melnyk e Carlotta Benusiglio, trovate entrambe morte. (Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:51:00 GMT)

SOFIYA MELNIK/ Il suicidio di Pascal usato come foglia di fico dal vero assassino? (Chi l'ha visto?) : SOFIYA MELNIK: continua a tenere banco l'omicidio della bella ucraina trovata morta in una scarpata. Il suicidio del compagno Pascal è stato utilizzato come foglia di fico? (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:44:00 GMT)

Carlotta Benusiglio/ Stilista impiccata a Milano : il fidanzato indagato per omicidio (Chi l'ha visto?) : Carlotta Benusiglio, l'ex modella e Stilista impiccata a Milano nel 2016: la svolta nell'indagine è vicina, il fidanzato Marco Venturi indagato per omicidio(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 05:27:00 GMT)

NicChi : 'Var meglio del previsto - solo 5 errori su 900 casi' : Nell'ultima giornata di campionati sono state tante le riflessioni sul Var. Le scelte del direttore di gara in Cagliari-Juventus hanno sottolineato come certi aspetti sull'utilizzo della tecnologia ...

Var - NicChi non ha dubbi : "Il bilancio è positivo : va meglio del previsto..." : "La Var? Su 900 casi, sono stati fatti cinque errori: va meglio delle previsioni, lo possiamo dire". Così Marcello Nicchi , presidente dell'AIA, intervenuto ai microfoni di Radio CRC . "La Var rende ...

Vinicio MarChioni come non l'avete mai visto (e sentito) : ... emittente romana FM 90.7 raggiungibile da ogni dove grazie allo streaming. Un format che ha fatto scoprire passioni, gusti e inclinazioni di attori, chef, fumettisti e rapper della scena italiana. ...

Valanga travolge condominio a Sestriere - soccorritore : “Ho visto la paura negli ocChi della gente - poteva essere un disastro” : “Ho visto la paura negli occhi della gente, poteva essere un disastro“: lo racconta all’Agi Michele Belmondo, operatore della Croce Rossa di Susa, tra i soccorritori intervenuti nella notte a Sestriere, presso il condominio “San Vittorio” di Sestriere, travolto da una Valanga. “Nei primi due piani dell’edificio la neve ha completamente invaso i corridoi, spaccando vetri, porte e serramenti. Per fortuna, ...

OcChio pigro e disturbi della visione : la soluzione potrebbe essere più semplice del previsto : I disturbi della visione, come l’Occhio pigro, potrebbero trovare una nuova strada terapeutica nella dopamina. Lo rivela uno studio del gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’Iit-Istituto Italiano di Tecnologia di Rovereto, in Trentino, che ha dimostrato due aspetti importanti dell’elaborazione dell’informazione visiva. Si tratta di disturbi che dipendono dalla ridotta capacita’ del cervello di ...

Fedez e Chiara Ferragni/ Ecco quando e dove nascerà il figlio Leone : un nuovo imprevisto per la coppia : Fedez e Chiara Ferragni presto saranno genitori! Ecco quando e dove nascerà il piccolo Leone; intanto sorge un nuovo problemino per la nota coppia...(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 05:23:00 GMT)

Tv del dolore - Freccero : “L’unico antidoto è Chi l’ha visto di Lio Beghin”. Poi fa lo spoiler di House of Cards : Dibattito animato a Otto e Mezzo (La7) sulla ‘tv del dolore’ e sui programmi di approfondimento di cronaca nera nei canali mainstream italiani. A commento delle osservazioni critiche con Barbara D’Urso, pronunciate dal filosofo della Comunicazione, Carmine Castoro, interviene il giornalista Massimo Bernardini, che dissente dalla tesi di Carlo Freccero, secondo cui certa televisione è espressione di una “americanizzazione ...

MonChi - sChiaffi a Nainggolan : mai visto. E la Roma sembra un grande club : E di sicuro il mondo giallorosso ci guadagnerà in considerazione, interna ed esterna. Semmai siamo curiosi di capire come la pensano ora quei tifosi che, quando abbiamo auspicato il pugno durissimo ...

Fedez - il prezzo dell’anello per Chiara e l’imprevisto a Los Angeles : Fedez svela il prezzo dell’anello per Chiara Ferragni? L’indizio e la disavventura a Los Angeles Tutto ciò che accade a Chiara Ferragni e Fedez finisce sempre al centro dell’attenzione. I due sono due vere e proprie star, sia singolarmente che in coppia. Da quando si sono fidanzati, i fan non fanno altro che seguirli 24 […] L'articolo Fedez, il prezzo dell’anello per Chiara e l’imprevisto a Los Angeles ...

Chip - boom di vendite a novembre. Previsto un anno da record : (Teleborsa) - Buone notizie dal mercato dei semiconduttori. La Semiconductor Industry Association ha fatto sapere che a novembre le vendite di Chip sono aumentate del 21% a quota 37,7 miliardi di ...

