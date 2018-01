Chi è Attilio Fontana | il candidato del centrodestra in Lombardia

Chi è Attilio Fontana - l'ex sindaco che arriva in Porsche : Da presidente dell'associazione dei comuni protesta contro i tagli agli enti locali voluti dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti nel governo Berlusconi 2008-2011. Scelta che gli costa l'ostilità ...

Chi è Attilio Fontana - il leghista 'democristiano' futuro candidato del centrodestra per la Lombardia : L'investitura. 'Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana . Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il ...