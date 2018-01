Champions League | Venezia supera il Rosa Radom all' overtime

Basket - Champions League 2018 : Venezia soffre ma la spunta all’overtime. Sconfitta amara per Capo d’Orlando : Serata dolceamara per le italiane impegnate in Champions League. La Reyer Venezia è tornata al successo dopo tre sconfitte consecutive, al termine di un incontro più che sofferto. Capo d’Orlando, invece, è stata Sconfitta in Grecia, dicendo addio ai sogni di gloria. Ha lottato Capo d’Orlando ma non è bastato. Alla PAOK Arena hanno vinto i greci, bravi a mettersi in conduzione nel secondo quarto e non lasciare più il timone. I ...

DIRETTA / Venezia Rosa Radom (risultato live 86-86 - 40') streaming video e tv : overtime! (Champions League) : DIRETTA Venezia Rosa Radom: info streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per il girone c della Champions League. De Raffaele e i suoi in campo al Taliercio. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:12:00 GMT)

Diretta/ Venezia Rosa Radom (risultato live 63-71 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (Champions League) : Diretta Venezia Rosa Radom: info streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per il girone c della Champions League. De Raffaele e i suoi in campo al Taliercio. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:44:00 GMT)

Champions League - l'Orlandina cade anche a Salonicco : ROMA - Prosegue il momento di flessione della Sikeli Archivi Capo d'Orlando che, perdendo 79-61 a Salonicco, ha rimediato la quarta sconfitta consecutiva tra campionato e Champions. Fatale ai ...

DIRETTA / Venezia Rosa Radom (risultato live 41-52 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Champions League) : DIRETTA Venezia Rosa Radom: info streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per il girone c della Champions League. De Raffaele e i suoi in campo al Taliercio. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Basket - Champions League : Paok-Capo d'Orlando 79-61 - ora Venezia-Rosa Radom : PAOK SALONICCO-CAPO d'Orlando 79-61 (15-18, 41-35; 62-46) Niente da fare: Capo non riesce a invertire il trend negativo ed esce sconfitta anche dal parquet di Salonicco. Contro il Paok, la formazione ...

DIRETTA / Venezia Rosa Radom (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Champions League) : DIRETTA Venezia Rosa Radom: info streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per il girone c della Champions League. De Raffaele e i suoi in campo al Taliercio. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:00:00 GMT)

DIRETTA / Paok Capo d’Orlando (risultato finale 79-61) : Alibegovic 14 - ma la Betaland va ko (Champions League) : DIRETTA Paok Capo d’Orlando, risultato finale 79-61: la Betaland inizia bene ma viene travolta in Grecia e, di fatto, dice addio all’avventura europea per questa stagione 2017-2018(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:55:00 GMT)

Diretta/ Paok Capo d’Orlando (risultato live 62-46 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (Champions League) : Diretta Paok Capo d'Orlando: streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per la 10^ giornata del girone B di Champions League. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:37:00 GMT)

DIRETTA / Paok Capo d’Orlando (risultato live 41-35 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Champions League) : DIRETTA Paok Capo d'Orlando: streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per la 10^ giornata del girone B di Champions League. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:01:00 GMT)

Diretta/ Paok Capo d’Orlando (risultato live 15-18 - 10') streaming video e tv : 2^ quarto (Champions League) : Diretta Paok Capo d'Orlando: streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per la 10^ giornata del girone B di Champions League. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 18:41:00 GMT)

DIRETTA / Paok Capo d’Orlando (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Champions League) : DIRETTA Paok Capo d'Orlando: streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per la 10^ giornata del girone B di Champions League. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 18:07:00 GMT)

Volley - Champions League 2018 – Conegliano sfida il Prostejov : caccia ai tre punti dopo la vittoria nel derby : Torna la Champions League 2018 di Volley femminile con la seconda partita della fase a gironi dopo la pausa natalizia. Conegliano affronterà l’Agel Prostejov al PalaVerde: appuntamento per mercoledì 10 gennaio (ore 20.30). Le Pantere, capoliste della nostra Serie A, partono con tutti i favori del pronostico contro la formazione ceca che all’esordio era stata sconfitta dal Fenerbahce. Il debutto delle ragazze di coach Santarelli era ...

CEV Volleyball Champions League - Imoco e Igor impegnate per la 2ª giornata della fase a gironi : Tutti i match della CEV Volleyball Champions League sono inoltre visibili in live streaming su Laola1.tv. CEV Volleyball Champions League IL PROGRAMMA della 2giornata Pool A Volero Zurich (SUI) ...