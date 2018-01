CES 2018 | Dell aggiorna la serie Latitude con i processori Intel di ottava generazione

Honda - Le novità per il CES di Las Vegas 2018 : La Honda ha diffuso tutte le informazioni relative alla sua presenza al Ces di Las Vegas. Sono stati presentati i progetti 3E Robotics Concept e Mobile Power Pack World e le nuove partneship dell'Honda Xcelerator.I Concept Empower 3E-B18 e 3E-D18. Il 3E Robotics Concept fa riferimento alle tre parole Empower, Experience ed Empathy e a quattro diversi prototipi, mostrando le potenzialità della tecnologia studiata dalla Honda nel settore della ...

Rinnovo CESsione del Quinto 2018 : Stai cercando informazioni sul Rinnovo della Cessione del Quinto aggiornate al 2018? Sei arrivato nel posto giusto. Il Rinnovo della Cessione del Quinto in busta paga o sulla pensione è sempre più in voga per finanziarie le proprie esigenze finanziarie. Ma di cosa si tratta in pratica? Semplicemente il Rinnovo consiste nel rinegoziare il prestito […] Leggi tutto l'articolo Rinnovo Cessione del Quinto 2018 sul sito PrestitiMag.It.

Nissan al CES 2018 con la visione della mobilità del futuro : Roma, 10 gen. (askanews) Nissan ha presentato al CES 2018 la propria visione di mobilità del futuro, con più autonomia, elettrificazione e connettività. Tra le novità in primo piano, la tecnologia ...

Dal CES 2018 arrivano tre soluzioni per una casa ancora più vivibile : Dal CES 2018 arrivano tre interessanti proposte per rendere ancora più smart la nostra vita casalinga, anche quando dormiamo o ci svegliamo. L'articolo Dal CES 2018 arrivano tre soluzioni per una casa ancora più vivibile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

15 gadget da comprare subito - visti al CES 2018 : Google è partita all’attacco di Amazon e cerca di far recuperare terreno al suo Assistant nei confronti di Alexa. Se l’assistente virtuale del colosso dell’e-commerce ha spopolato al CES 2017, quest’anno la fiera pi importante dell’elettronica di consumo, in corso a Las Vegas fino al 12 gennaio, è dominata dall’intelligenza artificiale di Big G. Tra speaker, auto, frigoriferi e i nuovissimi smart display – una ...

I compensi dei conduttori del Festival di Sanremo 2018 : quanto guadagneranno Claudio Baglioni - Michelle Hunziker e PierfranCESco Favino? : Svelate alcune indiscrezioni circa i compensi dei conduttori del Festival di Sanremo 2018. quanto guadagneranno i conduttori e co-conduttori della sessantottesima edizione della kermesse canora? Sono stati annunciati ieri durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2018 i compagni di viaggio di Claudio Baglioni, direttore artistico di Sanremo. Al suo fianco dal 6 al 10 febbraio 2018, Michelle Hunziker e l'attore ...

Sul CES 2018 “vola” la cover che diventa drone : presto in vendita a 130 dollari : Chi avrebbe previsto che chiunque, un giorno, potesse comprare una cover mista ad un drone? Ebbene, quel giorno è arrivato. L'articolo Sul CES 2018 “vola” la cover che diventa drone: presto in vendita a 130 dollari è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dell presenta il suo nuovo ed elegante XPS 13 al CES 2018 : ... il display 100% sRGB di XPS 13 restituisce colori fantastici, saturi e accurati, apprezzati sia per il lavoro grafico professionale sia per guardare dal proprio PC i contenuti preferiti in streaming.

Sanremo2018 : ecco tutte le novità delle cinque serate del Festival. Ad affiancare Claudio Baglioni la coppia PierfranCESco Favino e Michelle Hunziker : Primo Festival targato Claudio Baglioni nella veste di Direttore Artistico e “Capitano” della squadra composta da Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Oltre all’ “eliminazione dell’eliminazione” nella gara, sia per la categoria Campioni sia per le Nuove Proposte, saranno numerose e sostanziali le novità apportate al regolamento della prossima edizione, che vedrà le canzoni al centro dell’evento con l’obiettivo di ...

Netgear aggiunge il supporto ad HomeKit per la Arlo Baby camera CES 2018 : Le funzionalità di Arlo Baby accessibili direttamente dall'app "Casa" includono: Video streaming in diretta del bambino monitorato dalla videocamera Arlo Baby Audio a 2 vie che permette di parlare, ...

Sci alpino - disCESa Wengen 2018 : Hannes Reichelt il migliore nella prima prova. Fill secondo e Innerhofer quarto : Dopo il rinvio di ieri per maltempo, si è svolta la prima prova della discesa di Wengen. A realizzare il miglior tempo è stato l’austriaco Hannes Reichelt, giunto al traguardo in 2’31″50 e confermandosi uno dei favoriti per la vittoria nella gara di sabato. Una prima prova che ha sorriso anche ai colori azzurri, con ben due italiani nei primi quattro posti. Peter Fill è secondo a 23 centesimi dalla vetta della classifica, ...

Vivo mostra al CES 2018 il primo smartphone con lettore di impronte In-Display : Come avevamo previsto è di Vivo il primo smartphone al mondo ad adottare il nuovo sensore di impronte digitali Clear ID FS9500 di Synaptics, collocato sotto il display per risultare del tutto invisibile quando non serve. Ad essere precisi il prodottore al ...

CES 2018 : Cooler Master svela la nuova line up di case per la prima metà del 2018 : In occasione del CES 2018 di Las Vegas Cooler Master ha annunciato interessanti novità per la prima metà del 2018: l'azienda taiwanese ha svelato i nuovi case, fra cui gli ultimi modelli delle famiglie Mastercase, MasterBox, e un aggiornamento di Trooper SE e Stryker SE.Nello specifico, la compagnia ha mostrato i modelli Mastercase H500M, Mastercase H500P Mesh White, Mastercase MC500M e MC500Mt, MasterBox Q300P e Q300L, MasterBox MB500, ...

MSI al CES 2018 : una nuova serie di monitor curvi e nuove proposte per i laptop da gaming : In occasione di CES 2018 MSI lancia i nuovi monitor curvi MPG, che vanno ad ampliare e arricchire la famiglia di display per il gaming Optix.La nuova serie Optix MPG comprende due diversi modelli di display con curvatura 1800R e pannello VA da 27 pollici, Optix MPG27C e Optix MPG27CQ, entrambi caratterizzati da refresh rate a 144Hz e tempi di risposta di 1ms. Il modello MPG27CQ, che si è aggiudicato anche il prestigioso CES 2018 Innovation Award ...