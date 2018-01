Cecilia : Dopo la scena dell'armadio - Belen mi ha detto 'mi rovini la carriera' : Ospiti a Non è l'Arena di Massimo Giletti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno chiarito una volta per tutte che non sta per arrivare nessun matrimonio. I due hanno parlato della loro storia d'amore, di qualche particolare intimo, "lo abbiamo fatto nei camerini di Mediaset" e di quell'anello che tanto aveva fatto pensare alle nozze. "L'anello è stato un regalo di Belen, mentre Ignazio mi ha ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Belen dopo la storia dell’armadio : “Mi rovini la carriera!” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ecco le ultime notizie di gossip dopo le ospitate in televisione a Domenica In da Cristina Parodi e Non è l'Arena con Giletti.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 05:04:00 GMT)

Moser sposerà Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip 2 Video : Il Grande Fratello Vip 2 [Video] è stato il reality show di Canale Cinque che è riuscito ad emozionare la maggior parte dei telespettatori. Questa seconda edizione è riuscita a raggiungere moltissimi record per quel che riguarda gli ascolti televisivi. Gran parte del merito va sicuramente a quei concorrenti che sono riusciti a sorprendere tutti i loro sostenitori, regalando alcuni colpi di scena davvero inaspettati. Naturalmente bisogna citare ...

Moser sposerà Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip 2 : Il Grande Fratello Vip 2 è stato il reality show di Canale Cinque che è riuscito ad emozionare la maggior parte dei telespettatori. Questa seconda edizione è riuscita a raggiungere moltissimi record per quel che riguarda gli ascolti televisivi. Gran parte del merito va sicuramente a quei concorrenti che sono riusciti a sorprendere tutti i loro sostenitori, regalando alcuni colpi di scena davvero inaspettati. Naturalmente bisogna citare la ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Viaggio d'amore dopo le feste di Natale? Sembra che... (GF Vip 2) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo il Grande Fratello Vip lei sogna figli e matrimonio con l'ex ciclista, ecco le sue parole contro il suo fidanzato che parla di rinascita.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 20:00:00 GMT)

Ignazio e Cecilia news dopo il GF VIP : insulti dopo l'intervista delle Iene : Le news su Cecilia e Ignazio dopo il GF VIP 2017 non sempre sono positive e questo, ormai, lo abbiamo capito: la coppia non è molto apprezzata dal pubblico, e non ci riferiamo alla totalità, questo è bene sottolinearlo sempre. Intendiamo dire che sono più le persone che non apprezzano Cecilia e Ignazio di quelle che invece fanno il tifo per il loro amore, o almeno così pare. La situazione è peggiorata dopo l'intervista alle Iene mandata in onda ...

Cecilia Rodriguez e il suo hater/ Criticata dopo l'ultima intervista : la risposta alle offese (Le Iene) : Cecilia Rodriguez faccia a faccia con il suo hater nel corso del nuovo servizio di Mary Sarnataro per Le Iene. Come si comporterà l'argentina nel rispondere alle accuse?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 19:15:00 GMT)

Ignazio e Cecilia news dopo il GF VIP : insulti dopo l'intervista delle Iene : Le news su Cecilia e Ignazio dopo il GF VIP 2017 non sempre sono positive e questo, ormai, lo abbiamo capito: la coppia non è molto apprezzata dal pubblico, e non ci riferiamo alla totalità, questo è bene sottolinearlo sempre. Intendiamo dire che sono più le persone che non apprezzano Cecilia e Ignazio di quelle che invece fanno il tifo per il loro amore, o almeno così pare. La situazione è peggiorata dopo l'intervista alle Iene mandata in onda ...

Cecilia e Ignazio a Temptation Island Vip : pronti a partire dopo il Grande Fratello? : FUNWEEK - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti per un altro reality di Canale 5? Secondo alcune voci che nelle ultime ore stanno girando sul web, i due piccioncini sarebbero pronti a mettere ...

Ignazio e Cecilia news dopo il GF VIP : insulti dopo l'intervista delle Iene : Le news su Cecilia e Ignazio dopo il GF VIP 2017 non sempre sono positive e questo, ormai, lo abbiamo capito: la coppia non è molto apprezzata dal pubblico, e non ci riferiamo alla totalità, questo è bene sottolinearlo sempre. Intendiamo dire che sono più le persone che non apprezzano Cecilia e Ignazio di quelle che invece fanno il tifo per il loro amore, o almeno così pare. La situazione è peggiorata dopo l'intervista alle Iene mandata in onda ...

Cecilia Rodriguez dopo l'intervista bollente a Le Iene. 'Di Ignazio mi piace il p**ello'. Spettatori indignati : E' andato in onda il 17 dicembre lo scherzo architettato per Cecilia Rodriguez da Le Iene ma quello che ha indignato gli Spettatori è stata l'intervista doppia con Ignazio Moser rilasciata in tv: sono ...

Cecilia e Ignazio - dopo il GF Vip concorrenti di un altro reality? Ecco quale Video : Il Grande Fratello Vip 2 [Video] si è concluso da alcuni giorni. Nonostante questo, alcuni ex inquilini del famoso reality continuano ad alimentare il gossip. Due in particolare stanno attirando l'attenzione dei media, ovvero #Cecilia rodriguez e #Ignazio Moser. Da quando hanno deciso d'intraprendere una relazione sentimentale all'interno della casa di Cinecitta', sui vari social network, siti internet e riviste non si è parlato d'altro. Intanto ...

Cecilia e Ignazio - dopo il GF Vip concorrenti di un altro reality? Ecco quale : Il "Grande Fratello Vip 2" si è concluso da alcuni giorni. Nonostante questo, alcuni ex inquilini del famoso reality continuano ad alimentare il gossip. Due in particolare stanno attirando l'attenzione dei media, ovvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Da quando hanno deciso d'intraprendere una relazione sentimentale all'interno della casa di Cinecittà, sui vari social network, siti internet e riviste non si è parlato d'altro. Intanto ...

Francesco Monte / Dopo Cecilia Rodriguez ha un’altra fidanzata? La reazione dell'ex : Francesco Monte Dopo Cecilia Rodriguez ha già trovato un'altra fidanzata? L'ex tronista di Uomini e Donne si rimette in forma e pensa all'Isola dei Famosi e la sua ex dice di lui...(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 10:15:00 GMT)