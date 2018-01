C’è una notizia importante su Renzi e le banche

I Radiohead smentiscono Lana Del Rey : non C’è nessuna causa per il presunto plagio di “Creep” : I Radiohead hanno voluto mettere le cose in chiaro riguardo il caso “Creep” e la presunta azione legale nei confronti di Lana Del Rey. via GIPHY La band ha fatto sapere tramite dei loro portavoce che le dichiarazioni fatta da Lana Del Rey qualche giorno fa (leggile per intero qui) non sarebbero del tutto vere, in quanto i Radiohead non hanno (ancora) intrapreso un’azione legale nei confronti della cantante. via ...

Carmen - C’è una ragione se muore nel finale. Bizet ci capiva un po’ più di Nardella : SIVIGLIA, 8 MAG – Una relazione finita ha causato l’omicidio di Carmen, accoltellata ieri sera in una piazza di Siviglia di fronte all’arena dall’ex, un sergente dell’esercito. La ragazza è stata colpita con vari fendenti nella parte alta del corpo, uno dei quali (alla gola) si è rivelato mortale. Il giovane si è poi costituito spiegando ai gendarmi che all’origine del delitto c’è la decisione della ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : una Befana di neve! Shiffrin pazzesca - Brignone C’è per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

Negli Stati Uniti C’è una causa contro Spotify da 1 - 6 miliardi di dollari : Richieste danni in shuffle: la Wixen Music Publishing, il 29 dicembre, ha depositato una causa contro Spotify chiedendo un risarcimento di almeno 1,6 miliardi di dollari. L’editore, che rappresenta artisti come Tom Petty, Missy Elliot, Stevie Nicks e Neil Young, ritiene che l’azienda svedese non abbia le licenze adeguate per riprodurre alcuni brani, come spiega The Hollywood Reporter: “Free Fallin” di Petty, “Light ...

Centrosinistra - C’è anche il terzo mini-alleato del Pd : Civica Popolare guidata dalla Lorenzin. Simbolo? Una margherita : Una quarta gamba c’è anche nel Centrosinistra. Accanto al Pd, che come alleati ha già Insieme (Verdi, Psi e qualche prodiano) e +Europa (la lista guidata da Emma Bonino), ecco anche la lista centrista. Si chiamerà Civica Popolare, sarà guidata dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin e metterà insieme una parte di Alternativa Popolare, i Centristi per l’Europa, Democrazia Solidale e Italia dei Valori. Nel simbolo ci sarà una ...

Buona Fortuna - C’è anche Leonardo Bonucci nel nuovo video di Benji e Fede : Indietro 29 dicembre 2017 ROMA – Leonardo Bonucci “angelo custode” in Buona Fortuna, il nuovo video di Benji e Fede.Il capitano del Milan presta volto e cuore ad una clip toccante, che affronta da una nuova prospettiva il tema del bullismo e la solitudine che ne consegue. Ma quanto costa la felicitànon ci resta che […] L'articolo Buona Fortuna, c’è anche Leonardo Bonucci nel nuovo video di Benji e Fede sembra essere il primo su NewsGo.

Sanremo 2018 - Beppe Vessicchio C’è. Lo storico direttore d’orchestra : “Sarò sul palco con Mario Biondi - Elio e una ‘nuova proposta’…” : Vessicchio c’è. Lo storico direttore d’orchestra napoletano non salterà anche Sanremo 2018. La conferma arriva dal diretto interessato intervistato dal Corriere della Sera. “Mi sono arrivate tre chiamate”, ha spiegato il 61enne apprezzato compositore e vincitore, sotto la sua direzione d’orchestra, di quattro edizioni del festival. “La prima della Sony per conto di Mario Biondi con cui ho già lavorato, la seconda da parte di Elio e le Storie ...

PAPA FRANCESCO/ “Non C’è Natale senza Gesù : il dono di Dio è una amicizia continua nella storia” : PAPA FRANCESCO, l'Udienza Generale del 27 dicembre 2017: "senza Gesù non c'è Natale, viene eliminato in nome di un falso rispetto per chi non è cristiano"(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:25:00 GMT)

Un aereo partito da Los Angeles e diretto a Tokyo è tornato indietro dopo quattro ore di volo perché c’era una “persona non autorizzata” a bordo : Ieri un aereo della compagnia giapponese All-Nippon Airways (ANA) partito da Los Angeles, California, e diretto a Tokyo, Giappone, è tornato indietro dopo quattro ore di volo perché l’equipaggio ha scoperto che a bordo c’era una “persona non autorizzata”. Non The post Un aereo partito da Los Angeles e diretto a Tokyo è tornato indietro dopo quattro ore di volo perché c’era una “persona non autorizzata” a bordo appeared first on Il Post.

Gli auguri di Natale di Carlo Verdone nei panni di Furio. E alla fine C’è anche una sorpresa : Il video è stato pubblicato sul profilo Facebook dell’attore nella serata della vigilia di Natale L'articolo Gli auguri di Natale di Carlo Verdone nei panni di Furio. E alla fine c’è anche una sorpresa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Michio Kaku : Il caso non esiste : C’è una forza intelligente che governa tutto : Michio Kaku: Il caso non esiste: c’è una forza intelligente che governa tutto Fisico e teorico americano molto rispettato, Michio Kaku, famoso per la formulazione della teoria rivoluzionaria delle stringhe (modello di fisica fondamentale che presuppone che le particelle materiali apparentemente specifici sono in realtà “stati vibrazionali”) , ha recentemente causato una piccola scossa nella […] L'articolo Michio Kaku: Il caso non esiste: ...

In Iran C’è una moschea che custodisce al suo interno un firmamento di stelle : Milioni di piccoli specchi per uno spettacolo divino. Shah Ceragh è una moschea di Shiraz, in Iran, tomba dei fratelli Ahmad e Muhammad, figli dell’Imam sciita Musa al-Kazim. Un monumento funerario unico nel suo genere, che avvolge i pellegrini di qualsiasi fede che lo visitano in un firmamento color smeraldo....

Terremoti - davanti all’Etna C’è una zona di deformazione : “Può causare scosse e allontanerà la Sicilia dall’Italia” : “Si sapeva che la Sicilia, soprattutto la parte ionica, fosse predisposta ad un’attivita’ vulcanica e sismica. La novita’ di questo studio e’ di aver identificato una zona di deformazione, cioe’ una struttura di faglie in mare, in profondita’, davanti l’Etna, che prima non era nota. E ora puo’ essere monitorata“. E’ il commento all’Ansa di Luca Cocchi, ricercatore ...