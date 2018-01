Catherine Deneuve spiazza anche la Boldrini | Sono esterrefatta | galanteria e

Je ne suis pas Catherine Deneuve : pubblicità Non c'è donna al mondo che non sappia distinguere un "corteggiamento insistente e maldestro" da uno stupro, come le firmatarie dell'appello francese temono: esse stesse non possono non ...

"La galanteria e le molestie sono due cose diverse - sono esterrefatta dalle parole di Catherine Deneuve" : "sono esterrefatta dalle dichiarazioni della Deneuve: una cosa è essere corteggiata, altra essere importunata. Non si possono confondere i due piani, la galanteria e le molestie sono due cose diverse, confonderle è una cosa gravissima". Lo ha detto la presidente della camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, ad Otto e mezzo su La7.

Catherine Deneuve e le altre 100 donne contro #MeToo : «Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci» : «Lasciamo agli uomini la libertà di importunare le donne, indispensabile alla libertà sessuale». È questo il titolo della lettera – che sta facendo molto parlare – di Catherine Deneuve e di altre cento donne francesi a Le Monde, pubblicata dopo la sfilata in nero delle attrici di Hollywood agli ultimi Golden Globe, a sostegno del movimento #MeToo e del progetto Time’s Up, che difende le vittime di molestie sessuali. Secondo la star ...

Catherine Deneuve contro #MeToo : “Difendiamo la libertà di importunarci - indispensabile alla libertà sessuale” : Un appello per rigettare “un tipo di femminismo che esprime odio verso gli uomini”. A firmarlo su Le Monde sono cento donne, tra cui Catherine Deneuve che, in nome della libertà sessuale, mettono in guardia contro gli eccessi della campagna MeToo, nata dopo le denunce scoppiata a Hollywood contro le molestie sessuali. “Lo stupro è un crimine, ma le avances insistenti o goffe non lo sono, né la galanteria è un’aggressione ...

Catherine Deneuve e il collettivo che criticano l'ondata "puritana" dopo il caso Weinstein : "Il femminismo non è odiare uomini" : Un collettivo di oltre un centinaio di donne, fra le quali Catherine Deneuve, critica l'ondata "puritana" emersa dopo il caso Weinstein. Proteggere le donne, dichiara il collettivo, non deve "incatenare le donne a uno status di eterne vittime". Il femminismo non è "l'odio degli uomini e della sessualità"."La violenza è un crimine - si legge nell'articolo - ma il 'rimorchio' insistente o maldestro non è un reato, ...