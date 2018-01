Catherine Deneuve contro #MeToo dice basta alla caccia alle streghe

Catherine Deneuve e le altre 100 donne contro #MeToo : «Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci» : «Lasciamo agli uomini la libertà di importunare le donne , indispensabile alla libertà sessuale». È questo il titolo della lettera – che sta facendo molto parlare – di Catherine Deneuve e di altre cento donne francesi a Le Monde, pubblicata dopo la sfilata in nero delle attrici di Hollywood agli ultimi Golden Globe, a sostegno del movimento #MeToo e del progetto Time’s Up, che difende le vittime di molestie sessuali. Secondo la star ...

Catherine Deneuve contro #MeToo : “Difendiamo la libertà di importunarci - indispensabile alla libertà sessuale” : Un appello per rigettare “un tipo di femminismo che esprime odio verso gli uomini”. A firmarlo su Le Monde sono cento donne, tra cui Catherine Deneuve che, in nome della libertà sessuale, mettono in guardia contro gli eccessi della campagna MeToo, nata dopo le denunce scoppiata a Hollywood contro le molestie sessuali. “Lo stupro è un crimine, ma le avances insistenti o goffe non lo sono, né la galanteria è un’aggressione ...