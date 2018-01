: Catania, mafia imponeva cemento scadente a ditte impegnate nei lavori per la fibra ottica: 5 arresti… - CapitoloLuciana : Catania, mafia imponeva cemento scadente a ditte impegnate nei lavori per la fibra ottica: 5 arresti… - Cascavel47 : Catania, mafia imponeva cemento scadente a ditte: cinque arresti - silviabest77 : Catania, mafia imponeva cemento scadente a ditte: cinque arresti - mauneobux : #News Catania, le mani della mafia sul cemento. Cinque arresti - La Repubblica - rep_palermo : Catania, le mani della mafia sul cemento. Cinque arresti -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Fornire in maniera esclusiva ad alcuni imprenditori impegnati nei lavori di posa in opera della fibra ottica ailoccorrente di qualitàa condizioni non convenienti rispetto a quelle praticate sul libero mercato. È l’accusa contestata alla cosca Santapaola-Ercolano dalla Procura distrettuale che ha chiesto e ottenuto dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perindagati. Sono Antonio Tomaselli, 52 anni, reggente della cosca, già detenuto nell’ambito dell’inchiesta Chaos, Rocco Biancoviso, di 51 anni, Giuseppe Conti Pasquarello, di 57, Angelo Di Benedetto, di 32, e Alessandro Caruso, di 31. Nel contempo, si è proceduto al sequestro della Conti Calcestruzzi S.r.l.s. di Misterbianco. Il provvedimento, eseguito da carabinieri del Ros e del comando provinciale di, nasce da un ...