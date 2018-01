Calciomercato | tutte le notizie del giorno | Inter scatenata | ‘sondaggio’ Juve e tante

Calciomercato tutte le trattative di oggi LIVE : Cagliari - in arrivo Castan : 09.45 Sport: è arrivata una stella Sport, quotidiano catalano, apre così in riferimento all'acquisto di Philippe Coutinho, nuovo acquisto del Barcellona 09.15 Tuttosport: Juve-Can, l'affare è doppio ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Si muove il Milan : Roma, 10 gennaio 2018 - Avanti piano. Senza troppi sussulti. Stenta a decollare il Calciomercato di gennaio , in attesa che già dalle prossime ore negli alberghi Milanesi arrivino procuratori e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 10 gennaio in DIRETTA : Juve - non solo Emre Can. Il Milan insiste per Jankto - l’Inter stringe per Rafinha. Napoli tra Verdi e Deulofeu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L’Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Inter su Mkhitaryan e Deulofeu - anche il Manchester United su Barella. L’agente di Verdi : “Decisione dopo le vacanze” : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Calciomercato Genoa - tutte le trattative in entrata ed uscita : movimento per difesa e centrocampo : Calciomercato Genoa – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A il Genoa ha conquistato un importante successo contro il Sassuolo, tre punti d’oro per continuare la corsa salvezza. Nel frattempo la dirigenza è attivissima sul mercato, ecco il punto sulle trattative da parte della ‘Gazzetta dello Sport’. Il primo nome della lista per il centrocampo porta ad Acquah del Torino, si valuta anche la candidatura di ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Calciomercato, ECCO QUELLO CHE E' SUCCESSO LUNEDI' Il Napoli si muove su tre fronti per quanto riguarda l'esterno d'attacco: Deulofeu, Verdi e Politano. Primo contatto ufficiale per il giocatore del ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : André Silva resta al Milan - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...