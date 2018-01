Calciomercato Ternana | preso un giovane dalla Lazio Si lavora ad un scambio con l’Andria

Calciomercato Ternana - si profila un ritorno a sorpresa in attacco : 1/16 LaPresse/Massimo Paolone ...

Calciomercato - Bari e Ternana pronte a sfidarsi per un centrocampista. Occhio però anche a Perugia e Salernitana : Il Calciomercato di Serie B è già entrato nel vivo, forse più di quello di Serie A. Di oggi è ufficiale il passaggio di Leandro Greco dal Bari al Foggia. Intanto proprio il Bari è pronto a sfidare Ternana, Salernitana e Perugia per Gennaro Acampora, centrocampista di proprietà dello Spezia. Il 23enne ha un contratto in scadenza nel 2019 ma il club ligure difficilmente lo lascerà partire ma dovrà respingere gli assalti di altre squadre del ...

Calciomercato Ternana - occhi sulla C : Statella in cima alla lista : TERNI - La Ternana ha fisso lo sguardo sui gironi di Serie C e anche sulla Serie D. Il club umbro insiste con il Cosenza per l'esterno Giuseppe Statella , 29enne con un curriculum importante. ...

Calciomercato Ternana - in 7 non partono per il ritiro : tutti gli esclusi pronti all’addio : Calciomercato Ternana – La Ternana è partita per il ritiro di Castiglion Fiorentina. Ben 7 giocatori però non hanno preso parte alle spedizione, ovvero quelli che sono al centro di trattative e che si preparano all’addio. Si tratta di Marino, conteso da Catania e Sambenedettese; Gigli che piace a Matera e Andria; Taurino e Bombagi, quest’ultimo seguito dal Catanzaro; Candellone che a Teramo, Pordenone, Sambenedettese e Matera e ...

Calciomercato - primo acquisto della Ternana : arriva dalla Serie A : La Ternana piazza il suo primo colpo del nuovo anno. Il club del patron Bandecchi ha messo a segno un acquisto importante per il proseguo della stagione. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com sarebbe in procinto di firmare con le Fere il difensore del Chievo Verona Michele Rigione. Si tratta di un classe ’91 che si andrà ad aggiungere alla rosa di mister Pochesci già dalle prossime gare. Si attende adesso l’ufficialità ...

Calciomercato Foggia - il sostituto di Vacca può arrivare dalla Ternana : Calciomercato Foggia – Il Foggia attivissimo nelle ultime ore, l’intenzione della dirigenza è quella di rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Stroppa con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Si profila un movimento in uscita, Vacca ad un passo dal Parma ed il sostituto può arrivare dalla Ternana. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino Ivan Varone, centrocampista classe 1992 e che ...

Calciomercato Ternana - si tenta il colpaccio a centrocampo : Calciomercato Ternana – La Ternana sta disputando una stagione veramente difficile, la squadra di Pochesci è in lotta per la salvezza e l’obiettivo è uscire dalla zona rossa al più presto. Per questo è indispensabile lavorare sul mercato per rinforzare la rosa, nelle ultime ore importanti aggiornamenti. Secondo quanto riporta Il Messaggero, le Fere vorrebbero riportare nel campionato cadetto il trequartista in forza al Benevento, ...

Calciomercato - super duello di mercato tra Bari e Ternana : si tenta il colpo in attacco : Il campionato di Serie B sta entrando nella fase importante, in particolar modo si avvicina il mercato di gennaio con alcune squadre alla ricerca di rinforzi. Due squadre pronte ad intervenire durante la prossima finestra sono Bari e Ternana, l’intenzione è quella muoversi per l’attacco. Importante opzione per il reparto avanzato, l’obiettivo in comune porta a Raffaele Palladino, calciatore del Genoa che non sta trovando spazio ...