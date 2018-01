Calciomercato Serie A | le trattative del giorno | Toro pronto a scatenarsi | colpo Genoa

Calciomercato Bari - non solo Empereur : altro colpo in difesa - arriva dalla Serie A : Calciomercato Bari – Importanti novità in merito al mercato del Bari. Conclusa la maxi operazione con il Foggia che ha portato Empereur in biancorosso con Tonucci e Greco che invece hanno fatto il percorso inverso trasferendosi alla corte di Stroppa, i ‘Galletti’ hanno messo a segno un altro colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, il Bari prenderà in prestito con diritto di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

Calciomercato Inter - Ramires vuole la Serie A : tutto è nelle mani di Suning - la situazione : Calciomercato Inter – L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive sul mercato in questi primi giorni di trattative. Sabatini e Ausilio stanno lavorando su più fronti per provare ad accontentare Spalletti. Proprio Sabatini è volato in Cina per fare un punto con Suning sulla strategia di mercato da seguire. Nel summit avuto ieri a Nanchino è tornato in auge il nome di Ramires, per il quale occore trovare una soluzione in tempi ...

Calciomercato Serie A - il Milan vuole Jankto : Milano, 7 gennaio 2018 - Il campionato va in pausa - le ostilità riprenderanno il 21 gennaio -, mentre il Calciomercato è solamente all'inizio. Il Milan , reduce da un inizio di stagione abbastanza ...

Calciomercato - duello tra Inter e Napoli per Deulofeu : l’indizio che lo avvicina alla Serie A : Gerard Deulofeu si appresta a fare ritorno in Italia. A gennaio dell’anno scorso lo spagnolo fu prelevato dal Milan in prestito dall’Everton poi in estate il Barcellona, che vantava un diritto di recompra con il club inglese, lo ha riscattato. L’arrivo di Coutinho, però, e il rientro di Dembelè dall’infortunio chiuderà ogni spazio all’esterno offensivo. Valverde non lo ha convocato per la sfida con il Levante: un ...

Calciomercato Serie A : il Napoli insiste per Verdi : Milano, 5 gennaio 2017 - Siamo ancora alle prime battute del Calciomercato , ma alcune squadre vogliono concludere al più presto le trattative. È il caso del Napoli , che continua ad insistere per ...

Calciomercato - primo acquisto della Ternana : arriva dalla Serie A : La Ternana piazza il suo primo colpo del nuovo anno. Il club del patron Bandecchi ha messo a segno un acquisto importante per il proseguo della stagione. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com sarebbe in procinto di firmare con le Fere il difensore del Chievo Verona Michele Rigione. Si tratta di un classe ’91 che si andrà ad aggiungere alla rosa di mister Pochesci già dalle prossime gare. Si attende adesso l’ufficialità ...

Calciomercato Atalanta - Haas ai saluti : due club di Serie B sulle sue tracce : Calciomercato Atalanta – Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio nell’Atalanta figura Nicolas Haas. L’esterno classe 96′ ex Lucerna è destinato a lasciare il club orobico in prestito in questa sessione di Calciomercato per trovare continuità. sulle tracce del centrocampista svizzero ci sono Salernitana e Avellino con i granata che sarebbero in vantaggio. Haas potrebbe non essere l’unico a lasciare il club ...

Ufficiale : è di una big il primo colpo nel Calciomercato di Serie C Video : Il #calciomercato di #Serie C è iniziato oggi, 3 gennaio e si concludera' il 31 gennaio alle ore 23. In questo primo giorno di mercato, dunque, potrebbero gia' arrivare le prime ufficializzazioni, mentre trattative avviate gia' da diverse settimane continuano ad andare avanti tra mille sussulti e tante idee. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Lecce [Video] che segue un difensore centrale Martinelli del Foggia e Marino dell'Unicusano ...

Serie A - tutte le date e le scadenze del Calciomercato : Serie A, tutte le date e le scadenze del calciomercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... calciomercato – Archiviato la sera del 30 dicembre il girone d’andata della Serie A 2017-2018, inizia ufficialmente oggi il calciomercato invernale. Il momento in cui le squadre della massima Serie italiana avranno la possibilità di rafforzare le proprie rose. OGGI ...

Calciomercato Bari - due colpi per Grosso direttamente dalla Serie A : Calciomercato Bari, la società è al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione di mister Grosso. La finestra invernale di mercato si è aperta solo oggi, ma già alcune trattative in casa barese sono state improntate. La Gazzetta dello sport parla oggi di due possibili innesti per Grosso. In primis arriverà un difensore. Nel ruolo è corsa a due tra Vergara e Capuano, provenienti rispettivamente da Milan e Cagliari. Per quanto concerne la mediana ...

Calciomercato 2018 Live : tutti i colpi ufficiali in Serie A : Calciomercato 2018 Live – Da oggi prende ufficialmente il via il Calciomercato in Italia. In Serie A inizierà il via vai con diversi calciatori scontenti ed intenzionati a cambiar maglia già nella sessione invernale di mercato. Il primo addio ufficiale è però stato un ritiro, quello di Paolo Cannavaro che ha lasciato il Sassuolo dopo la bella prova contro la Roma in campionato. Scatenato il Benevento che è prossimo a mettere a segno ...

Calciomercato 2017 LIVE - tutti gli affari ufficiali di gennaio : il tabellone delle 20 squadre di Serie A : Calciomercato 2017 LIVE, tutte le trattative ufficiali delle 20 squadre di Serie A: il tabellone completo con acquisti e cessioni Bentornato Calciomercato . Dal 3 gennaio fino alle ore 23 del 31 ...

Calciomercato Lazio - caccia al vice Strakosha : il favorito è una vecchia conoscenza della Serie A : Calciomercato Lazio – La Lazio si appresta ad accogliere Martin Caceres, in arrivo dal Verona. L’uruguaiano andrà a rinforzare il reparto arretrato che grazie alle ottime prestazioni di Strakosha tra i pali ha trovato una certa stabilità. Il club biancoceleste, intanto, in questo mercato di gennaio cercherà di mettere a disposizione di Inzaghi un portiere di esperienza che possa far rifiatare qualche volta l’estremo difensore ...