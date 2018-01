Calciomercato Sampdoria | possibile ritorno di Eder

Calciomercato Sampdoria - parla Ferrero : le indicazioni sul club blucerchiato : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla brutta sconfitta contro il Benevento, adesso il club può concentrarsi sul mercato. Ecco le indicazioni del presidente Ferrero come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “ancora arrabbiato dopo il Benevento? C’è un film che si chiama “Altrimenti ci arrabbiamo”… avevo ragione e quando ho ragione mi arrabbio, perché io ho una squadra di uomini valorosi, ...

Calciomercato Sampdoria - in difesa Barba per Giampaolo : GENOVA - La Sampdoria continua ad essere molto vigile su Federico Viviani , centrocampista che sta offrendo segnali di crescita costanti: la Spal però, per adesso, non intende minimamemte muoverlo a ...

Calciomercato - parla l’agente di Farias : “Interesse di Atalanta e Sampdoria? Ecco come stanno le cose” : Il nome di Diego Farias, negli ultimi giorni, è finito alla ribalta per quanto riguarda il Calciomercato. Diverse società di Serie A, in particolare Atalanta e Sampdoria hanno mostrato interesse per l’attaccante del Cagliari. Nello scacchiere di Lopez non sta trovando grande spazio il brasiliano e in questo gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. Intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’, l’agente Mariano Grimaldi ha ...

Calciomercato Sampdoria - Viviano in discussione : ribaltone già alla ripresa del campionato? Ecco il portiere nel mirino : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla deludente prestazione nella gara di campionato contro il Benevento, la squadra di Giampaolo non sta attraversando un buon momento di forma. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti di mercato e soluzione a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ potrebbe esserci un ribaltone tra i pali già alla ripresa del campionato, la Sampdoria non è contenta delle prestazioni di ...

Calciomercato Sampdoria - novità dall’Argentina : “Milito bussa alla porta” : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro il Benevento, momento non entusiasmante per la squadra di Giampaolo. Nel frattempo si rincorrono le voci di mercato, novità arrivano direttamente dall’Argentina: negli ultimi giorni tentativo da parte del Racing de Avellaneda per Ricky Alvarez, a fare il nome del blucerchiato sarebbe stato Diego Milito, neo dirigente del club argentino ed ex ...

Calciomercato Cagliari - salta Maxi Olivera : il terzino arriva dalla Sampdoria : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è alla ricerca di un terzino sinistro. Da diversi giorni viene accostato al club rossoblù il nome di Maxi Olivera, in uscita dalla Fiorentina. Il paraguaiano, però, a meno di sorprese, non si trasferirà in Sardegna. Il rinforzo per la corsia mancina infatti potrebbe arrivare dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha raggiunto un accordo con il club blucerchiato per ...

Calciomercato Benevento - Billong firma. A disposizione per la Sampdoria : Benevento - Jean Claude Billong è ufficialmente un giocatore del Benevento . Il club sannita ha infatti comunicato "di aver perfezionato l'accordo con il club NK Maribor per l'acquisto a titolo ...

Calciomercato Sampdoria - decise tre cessioni per gennaio : le ultime : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dal successo casalingo contro la Spal ed adesso si prepara per la trasferta contro il fanalino di coda Benevento, l’obiettivo è conquistare altri tre punti. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro sul mercato, l’intenzione è quella di operare in entrata ed uscita, alcuni calciatori fino al momento non hanno trovato spazio e sono sul piede di partenza. Stiamo parlando di Djuricic ...

Calciomercato Sampdoria - innesto in prospettiva : la mossa del club blucerchiato : Calciomercato Sampdoria – “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Mladost Podgorica i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ognjen Stijepovic (nato a Podgorica, Montenegro, il 22 ottobre 1999″. La Sampdoria quindi pensa anche al futuro, il club blucerchiato è uno dei migliori club a pescare giovani talenti, di Stijepovic si parla come di un calciatore dal futuro assicurato. Si è ...

Calciomercato Inter - offerta con contropartita per Torreira : la risposta della Sampdoria : Calciomercato Inter – L’Inter è in grande calo nelle ultime giornate, deludente in campionato ha dovuto fare i conti anche con l’eliminazione in Coppa Italia ai danni del Milan. Il tecnico Luciano Spalletti è stato chiaro e ha chiesto innesti per il mercato di gennaio, ogni reparto ha bisogno di rinforzi. La dirigenza nerazzurra ha bussato in casa Sampdoria, l’obiettivo porta a Torreira, vero big del club blucerchiato, ...

Calciomercato Sampdoria - in arrivo un rinforzo in difesa : l’ultima idea per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria dopo un ottimo girone d’andata in campionato, punta senza mezzi termini a tornare in Europa. La squadra di mister Giampaolo è di certo la favorita al 5° posto che vale le coppe, ma nel mese di gennaio cercherà di rafforzarsi ulteriormente in vista della seconda parte dell’annata. Un difensore potrebbe arrivare alla corte di Giampaolo, si tratta di un ex Empoli proprio come il tecnico ...

Calciomercato Sampdoria - Pradè annuncia : “ecco chi andrà via ed in entrata…” : Calciomercato Sampdoria – Tre punti preziosi in casa Sampdoria, successo sofferto contro la Spal. Daniele Pradè, responsabile dell’area tecnica della società ligure ha commentato così al termine della partita: “volevo fare gli auguri a tutti i tifosi della Samp, auguro ai nostri tifosi e a tutti un 2018 di serenità e auguriamoci di fare il nostro meglio per farli contenti. Per farlo ci metteremo cuore e sacrificio. Un bilancio del ...