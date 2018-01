Calciomercato Roma News | Darmian o Juanfran per la corsia Ultime notizie

Calciomercato Roma - vertice a Londra : possibile una cessione : La sconfitta contro l'Atalanta per aprire il 2018, ora la sosta per ritrovare energie e ripartire. La Roma pensa anche al mercato, ci sarà qualche movimento in casa giallorossa. E per iniziare ...

Calciomercato Roma : Strootman nel mirino della Juve - Peres e Castan in uscita - Vidal ha detto no : Calciomercato Roma Kevin Strootman sembra intenzionato a lasciare la Roma a fine stagione. Oltre la Juve ntus, comunque interessata, la sua destinazione dovrebbe essere la Premier League, dove l'...

Calciomercato - svolta Aleix Vidal : importanti novità per Roma e Napoli - deciso il suo futuro : Aleix Vidal nelle ultime settimane è stato accostato con insistenze ad alcune squadre italiane. In particolare Roma e Napoli hanno chiesto informazioni al Barcellona, visto che il giocatore non rientra più nei piani di Valverde. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie per giallorossi e partenopei. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, per il ritorno di Aleix Vidal al Siviglia di Vincenzo Montella sarebbe ...