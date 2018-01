Calciomercato Napoli News | Dolberg e Pau Lopez | le idee estive Ultime notizie

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 10 gennaio in DIRETTA : Emre Can-Juve - è fatta. L’Inter ci prova per Mkhitaryan. Napoli tra Verdi e Deulofeu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L’Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

Calciomercato Napoli/ News - agenti di Deulofeu in Italia : si chiude? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: gli agenti di Gerard Deulofeu saranno in Italia oggi, si potrebbe già chiudere la trattativa nelle prossime ore.

Calciomercato : Verdi apre al Napoli - l'Inter va su Deulofeu : Leader in campionato dopo 20 giornate e protagonista della finestra invernale di mercato. Il Napoli è la squadra che, più di ogni altra, sta cercando di rinforzare un organico già di per sè ...

Calciomercato Napoli - in arrivo il francese Zinedine Machach : Calciomercato Napoli, in arrivo il francese Zinedine Machach Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Machach – Come anticipato anche della nostra testata a fine dicembre, il Napoli sta per mettere a segno il primo colpo del Calciomercato invernale. Si tratta del centrocampista franco-algerino Zinedine Machach. Il calciatore è svincolato e arriverà a ...

Calciomercato - svolta Aleix Vidal : importanti novità per Roma e Napoli - deciso il suo futuro : Aleix Vidal nelle ultime settimane è stato accostato con insistenze ad alcune squadre italiane. In particolare Roma e Napoli hanno chiesto informazioni al Barcellona, visto che il giocatore non rientra più nei piani di Valverde. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie per giallorossi e partenopei. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, per il ritorno di Aleix Vidal al Siviglia di Vincenzo Montella sarebbe ...

Calciomercato Napoli/ News - sale Deulofeu scende Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: i tifosi del club partenopeo si sono già scatenati sul web, e stanno cercando di convincere Smone Verdi

Calciomercato NAPOLI/ News - vicepresidente Villarreal : azzurri ancora su Castillejo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: i tifosi del club partenopeo si sono già scatenati sul web, e stanno cercando di convincere Smone Verdi

Calciomercato JUVENTUS/ News - duello col Napoli Per Pau Lopez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: André Gomes, calciatore di proprietà del Barcellona, ha chiesto di essere ceduto e Allegri vigila

Calciomercato Napoli/ News - Verdi : i tifosi partenopei già pazzi dell'attaccante (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: i tifosi del club partenopeo si sono già scatenati sul web, e stanno cercando di convincere Smone Verdi

Calciomercato Napoli/ News - operazione Machach : parla l'intermediario (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il club partenopeo sta terminando la trattativa per avere l'ex giocatore del Tolosa, Zinedine Machach

Calciomercato Napoli - agente Verdi : 'Al ritorno dalle vacanze decideremo' : Una vetta del campionato da consolidare, anche attraverso un investimento importante da fare durante il mercato di gennaio. E' questo l'obiettivo del Napoli, che si muove su più fronti ed è pronto a ...

Calciomercato Napoli/ News - agente Verdi : stiamo riflettendo - a breve la decisione (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: resta ancora da capire quando sbarcherà a Castelvolturno il centrocampista del Benevento Ciciretti

