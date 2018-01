Calciomercato Liverpool | Vicino l’erede di Coutinho

Calciomercato Liverpool - idea Gomez per il dopo-Coutinho : la richiesta shock dell’Atalanta : 1/16 LaPresse/Mauro Locatelli ...

STROOTMAN AL LIVERPOOL? / Calciomercato Roma - l’olandese attratto dalle sirene inglesi - c'è frustrazione : Kevin STROOTMAN a LIVERPOOL? Il centrale della Roma appare frustato e attirato dalle sirene inglesi in questa finestra del Calciomercato invernale. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:54:00 GMT)

Calciomercato Liverpool - il Wolfsburg punta a riscattare Origi : Secondo quanto riferito da 'Sport Bild', il club tedesco è convinto del giocatore e sta iniziando a trattare con i 'Reds' per acquistare l'intero cartellino a fine stagione.

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : André Silva resta al Milan - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Roma/ News - Ag.Alisson : Liverpool? Il ragazzo sta bene in giallorosso (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: Nicolò Barella è un obiettivo, ma per il presidente del Cagliari non partirà per meno di 50 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:40:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - il Liverpool punta Strootman (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Nicolò Barella è un obiettivo, ma per il presidente del Cagliari non partirà per meno di 50 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:44:00 GMT)

Calciomercato Liverpool : Keita può arrivare a Gennaio : Il centrocampista del RB Lipsia potrebbe arrivare a Gennaio per rinforzare il centrocampo dei Reds dopo la partenza di Coutinho. Nel corso dell’estate appena trascorsa, Jurgen Klopp aveva individuato in Naby Keita il rinforzo ideale per migliorare la qualità del proprio centrocampo. L’operazione, tuttavia, non è stata resa possibile dal muro sollevato dal Lipsia che, in vista della prima storica qualificazione in Champions League, non ...

COUTINHO AL BARCELLONA/ Calciomercato news : lascia il Liverpool per 160 milioni di euro! : Philippe COUTINHO lascia il Liverpool per approdare al BARCELLONA. Il brasiliano ha realizzato un sogno mentre la compagine inglese incassa 160 milioni di euro.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 19:10:00 GMT)

Calciomercato Liverpool - super colpo : ecco l’erede di Coutinho : Calciomercato Liverpool – Il Liverpool non perde tempo e nelle prossime ore potrebbe chiudere per l’erede di Coutinho, ceduto al Barcellona per 160 milioni di euro. Dopo le indiscrezioni di ieri de “L’Equipe”, “beIN Sports” da’ per fatto l’arrivo ad Anfield di Riyad Mahrez. Il trequartista algerino del Leicester dovrebbe effettuare gia’ nelle prossime ore le visite mediche e si ...

Calciomercato ROMA/ News - il Liverpool cerca Alisson : pronti 45 mln di sterline? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:33:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : Messi si svincola se Catalogna diventa indipendente? Il Real Madrid piomba su Icardi. Liverpool su Alisson - Napoli attivissimo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Calciomercato Juventus - il Liverpool blocca Emre Can : l’affare slitta a giugno : Calciomercato Juventus, il Liverpool blocca Emre Can: l’affare slitta a giugno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, IL Liverpool blocca Emre CAN – Niente Emre Can per la Juventus, almeno a gennaio. Il Liverpool infatti pare abbia dato un deciso stop alla trattativa. Come riportato da SportMediaset, l’affare si farà ...

Calciomercato Liverpool : Ufficiale l’arrivo di Van Dijk : Virgil Van Dijk è un nuovo calciatore del Liverpool. Il neo calciatore dei Reds, arriva alla corte di Klopp per la clamorosa cifra di 85 milioni di euro. Con questa cifra diventa il difensore più pagato della storia del Calciomercato. Il costosissimo difensore, ormai ex Southampton, sarà a disposizione di Klopp dal 1 Gennaio all’apertura della finestra di Calciomercato. il difensore classe 1991 vestirà la maglia n° 4 dei ...