Calciomercato Juventus News | Marchisio prepara gli ultimi sei mesi in bianconero Ultime

Calciomercato Juventus - Alex Sandro spiazza i bianconeri : la decisione del brasiliano e la strategia di ‘Madama’ : Calciomercato Juventus – Qualche settimana fa Marotta e Paratici hanno avuto un summit con Alex Sandro e il suo entourage ricevendo rassicurazioni circa la volontà di rimanere in bianconero almeno fino a giugno per poi lasciare l’Italia in estate. Il brasiliano, però, negli ultimi giorni sembra aver cambiato idea: l’ex Porto ha chiesto di andare via già a gennaio, spiazzando la dirigenza juventina e confermando che i rapporti ...

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can ad un passo : manca solo un dettaglio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Emre Can è sempre più vicino a vestire il bianconero, manca solo un dettaglio(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:00:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Cerri-Han : pronto lo scambio di giovani (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: ila Vecchia Signora starebbe pensando di cedere Cerri al Cagliari per avere in cambio Han(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can e Cristante allontanano Ceballos (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: il Real Madrid potrebbe vendere Dani Ceballos, ma i bianconeri puntano Emre Can e Bryan Cristante.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:31:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - spunta Consigli per la porta (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: André Gomes, calciatore di proprietà del Barcellona, ha chiesto di essere ceduto e Allegri vigila(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News - duello col Napoli Per Pau Lopez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: André Gomes, calciatore di proprietà del Barcellona, ha chiesto di essere ceduto e Allegri vigila(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Del Sole del Pescara preso - andrà in Primavera : Non solo prima squadra per la Juventus: il mercato si muove anche per la Primavera. Se, infatti, da una parte si parla di Emre Can, Alex Sandro ed Ozil, dall’altra l’ad Giuseppe Marotta ha messo a segno un colpo davvero importante in ottica futura ma anche per il presente degli uomini di Dal Canto: stiamo parlando di Ferdinando del Sole, centrocampista classe ’98 che arriva dal Pescara di Zdenek Zeman. Alex Sandro rimane? ...

Calciomercato Juventus/ News - André Gomes ha chiesto la cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: André Gomes, calciatore di proprietà del Barcellona, ha chiesto di essere ceduto e Allegri vigila(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 15:00:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can vuole solo i bianconeri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrocampista della nazionale tedesca, Emre Can, sempre più vicino al club di Torino(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Calciomercato Juventus - si pensa al post-Buffon : il nome in pole per fare da vice a Szczesny : Calciomercato Juventus – In questa sessione di mercato invernale, la Juventus non farà grandi operazioni. L’unico colpo ad effetto potrebbe essere l’arrivo anticipato di Emre Can, ipotesi poco praticabile con il giocatore comunque già bloccato per giugno quando sbarcherà a Torino a parametro zero. Marotta e Paratici però in questo mese di gennaio non staranno con le mani in mano ma penseranno già al mercato estivo. In ...

Calciomercato Juventus/ News - agente Sturaro : fa parte del progetto - non lo vendono (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: l'agente di Stefano Sturaro ha parlato del futuro del proprio assistito, che non lascerà Torino a gennaio(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Calciomercato Juventus - per Emre Can attesa e fiducia : TORINO - Servirà pazienza, ma l'ottimismo che si respira da giorni nell'ambiente juventino non è cambiato di una virgola. Emre Can e un futuro in bianconero: altro che una certezza assoluta, tuttavia ...

Calciomercato Juventus : Ozil - ecco il piano : L’occasione è ghiotta, le possibilità di arrivarci non moltissime ma un tentativo verrà fatto. Mesut Ozil è al momento uno dei pezzi più pregiati del futuro: il mercato della Juventus, per forza di cose, passerà anche da lui. Il calciatore tedesco in forza all’Arsenal, infatti, ha una situazione contrattuale assai interessante e, dopo il mancato trasferimento al Manchester United dell’estate scorsa, è sempre più lontana ...

Calciomercato Juventus/ News - Asensio nuova possibilità (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Marco Asensio potrebbe diventare a sorpresa un nuovo obiettivo del club allenato da Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:48:00 GMT)