Calciomercato | Inter | il giocatore vuole essere ceduto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un'altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L'Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

Calciomercato Inter/ News - Rafinha è a un passo : solo le visite mediche lo possono fermare (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Sturridge si propone ai nerazzurri e la società ci pensa anche se può valutare solamente il prestito.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:15:00 GMT)

Calciomercato Inter : Ramires a gennaio? : L’ Inter, almeno fino a giugno, non potrà fare nessun acquisto a causa delle regole imposte dal Fair Play Finanziario, soprattutto se non ci saranno uscite in grado di portare soldi freschi nelle casse nerazzurre (i più indiziati a partire sono al momento Brozovic e Joao Mario). Ancora una volta bisognerà “accontentarsi” di quello che il mercato dei prestiti offre. Una delle possibili entrate low cost di metà stagione si chiama Ramires, ex ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Toro pronto a scatenarsi - colpo Genoa - nuove idee per Inter e Milan : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa ...

Calciomercato Inter - Deulofeu è il sogno. Criscito-Bastoni in arrivo - Ramires si offre - addio a Pastore : Calciomercato Inter Inter al centro del mercato. Nonostante i paletti per operare in entrata, la dirigenza nerazzurra cercherà di assicurare rinforzi a Luciano Spalletti. Il tecnico ha detto a chiare ...

Calciomercato : Verdi apre al Napoli - l'Inter va su Deulofeu : Leader in campionato dopo 20 giornate e protagonista della finestra invernale di mercato. Il Napoli è la squadra che, più di ogni altra, sta cercando di rinforzare un organico già di per sè ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - interesse di Crotone e Spal per Pantic della Dinamo Kiev : Alexandar Pantic, difensore della Dinamo Kiev, potrebbe approdare in Serie A in questa sessione di mercato invernale. Il centrale classe 1992 in stagione ha collezionato appena 5 presenze tra campionato, coppa d’Ucraina e Europa League e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità perduta. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Crotone e Spal hanno mostrato interesse per Pantic. Il difensore serbo costa ...

Calciomercato Inter/ News - il Southampton piomba su Walcott (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Rafinha potrebbe lasciare Barcellona, visto il poco spazio trovato, Sabatini ci starebbe pensando(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:14:00 GMT)

Calciomercato INTER/ News - Pastore confessa ai compagni di squadra di voler lasciare il Psg (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Rafinha potrebbe lasciare Barcellona, visto il poco spazio trovato, Sabatini ci starebbe pensando(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:28:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Inter su Mkhitaryan e Deulofeu - anche il Manchester United su Barella. L’agente di Verdi : “Decisione dopo le vacanze” : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Calciomercato Inter/ News - Rafinha in uscita : Sabatini ci pensa (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Rafinha potrebbe lasciare Barcellona, visto il poco spazio trovato, Sabatini ci starebbe pensando(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 15:12:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Inter su Mkhitaryan e Deulofeu - il Napoli stringe per Verdi. Anche il Manchester United su Barella : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Calciomercato Napoli/ News - operazione Machach : parla l’intermediario (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il club partenopeo sta terminando la trattativa per avere l'ex giocatore del Tolosa, Zinedine Machach(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:39:00 GMT)