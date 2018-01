Calciomercato-Darmian | non solo le italiane | spunta il Benfica

Calciomercato Roma/ News - Darmian o Juanfran per la corsia (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: la compagine capitolina è alla ricerca di un innesto per la corsia di destra, e vuole Darmian o Juanfran(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Darmian - Dybala - Cristante e tutte le trattative Video : Tra voci, rumors e mosse ufficiale, è partito il Calciomercato della Juventus per questo gennaio. Tanti i nomi che ruotano attorno ai bianconeri. In entrata definito l’accordo con Emre Can ma per giugno, occhi anche su Cristante, per colmare le piccole lacune sugli esterni difensivi è pronto il duello con la Roma per Darmian. Per quello che riguarda le uscite Marotta ha blindato #Dybala, due club hanno chiesto Sturaro mentre nessuna offerta è ...

Calciomercato Roma/ News - Monchi : non ci interessano Darmian e Vidal (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il direttore sportivo spagnolo Monchi sottolinea come i capitolini non siano interessati a Mattia Darmian e Aleix Vidal.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 04:15:00 GMT)

Calciomercato Juventus - si attende la firma di Emre Can : cifre e dettagli del contratto! E su Darmian… : Calciomercato Juventus – Chiudere questo periodo di tour de force con una vittoria a Cagliari per non rovinare quanto di buono costruito: questa la richiesta di Allegri ai suoi ragazzi per la sfida di questa sera con i sardi, l’ultima prima della sosta. Il tecnico livornese chiede quindi un ultimo sforzo alla sua squadra prima di staccare la spina. Chi invece non potrà godersi le vacanze è la dirigenza bianconera, visto che siamo in ...

Calciomercato JUVENTUS / News - Darmian è un obiettivo concreto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: nel mirino dei bianconeri c'è sempre Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:09:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA : Juventus vuol chiudere su Emre Can e piace Darmian - Aubameyang vicino alla Cina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto ...

Calciomercato Roma - obiettivo Darmian : l’agente fa il punto : Calciomercato Roma – L’intenzione della Roma per questa sessione invernale di mercato è quella di acquistare un terzino. Bruno Peres, infatti, potrebbe partire così come Emerson Palmieri. I giallorossi hanno individuato in Matteo Darmian il profilo ideale per rinforzare le corsie, visto che l’ex Torino è in grado di giocare su entrambe le fasce. Intervistato dai microfoni di ‘Rete Sport’, l’agente ...

Calciomercato Roma/ News - via Bruno Peres - in arrivo Darmian (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Kevin Strootman non è più incedibile, Lorenzo Pellegrini gli sta togliendo la maglia da titolare.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:31:00 GMT)

Calciomercato Napoli - accelerata per Darmian : l’offerta e la richiesta del calciatore : Calciomercato Napoli – Vista l’impossibilità di arrivare a Vrsaljko con l’Atletico Madrid che vuole tenerlo fino a giugno, il Napoli vuole accelerare per Matteo Darmian, per regalare a Sarri un nuovo terzino il prima possibile. Il club partenopeo avrebbe già presentato un’offerta al giocatore: per l’ex Torino sarebbe pronto un contratto da 2 milioni di euro a stagione. L’esterno del Manchester United, però, ...

Calciomercato Napoli/ News : si valuta l'ipotesi Matteo Darmian in prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: dopo il grave infortunio subito da Faouzi Ghoulam il Napoli cerca un innesto per la fascia. Matteo Darmian è più che un'idea.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:37:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - 15 milioni di euro per Darmian (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 03:31:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Darmian ancora in cima alle preferenze (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Mattia Darmian rimane ancora in cima alle preferenze di Monchi per rinforzare la difesa della squadra di Eusebio Di Francesco.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:10:00 GMT)