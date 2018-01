Calciomercato Arsenal | Un addio a centrocampo

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal? Video : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato invernale della #Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualita' per ampliare l'organico per la seconda parte della stagione e sta trattando Emre Can. Il giocatore tedesco di origini turche è un vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ne apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche. Stando a quanto riportano i media inglesi, ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal? : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato invernale della Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualità per ampliare l'organico per la seconda parte della stagione e sta trattando Emre Can. Il giocatore tedesco di origini turche è un vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ne apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche. Stando a quanto riportano i media inglesi, il ...

Calciomercato Arsenal - Wenger : 'Sanchez e Ozil via? Al loro posto due top' : ROMA - Alexis Sanchez , Mesut Ozil e Jack Wilshere . Tutti in scadenza di contratto, i primi due nel mirino delle grandi d'Europa, il terzo con richieste da squadre di Premier League pronte a ...

Calciomercato Juventus - rifiutata offerta per Benatia. No all’Arsenal : Calciomercato Juventus, rifiutata offerta per Benatia. No all’Arsenal Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, rifiutata offerta PER BENATIA – Mehdi Benatia si è preso la Juventus. Il difensore marocchino ha conquistato il posto da titolare grazie a ottime prestazioni che hanno consolidato la difesa juventina. Nelle ultime otto ...

Calciomercato Juventus - offerta shock dell’Arsenal per Benatia : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo contro la Roma, vittoria che ha permesso alla squadra di Allegri di tenere il passo del Napoli. Il protagonista è stato Benatia, autore del gol del successo ma in generale di una prova incoraggiante. Il calciatore ha attirato le attenzioni anche di altri club, secondo quanto riporta Sky offerta shock dell’Arsenal di circa 40 milioni di euro. Come risponderà ...

Calciomercato Juventus : l’Arsenal prepara l’assalto a Rugani : Calciomercato Juventus: l’Arsenal prepara l’assalto a Rugani Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, PIACE Rugani- La Juventus sta già lavorando per la sessione invernale di Calciomercato. Il club bianconero è vigile e pronto ad acquistare qualche talento per rinforzare la rosa. Gli uomini di mercato, però, valutano anche ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : 'L'Arsenal vuole Rugani : pronti 40 milioni' : TORINO - Ancora voci su Daniele Rugani nel mirino dell'Arsenal . Dopo le indiscrezioni della scorsa primavera provenienti dall'Inghilterra , nuove notizie di Calciomercato stavolta dalla Spagna. ...

Calciomercato - anche l’Arsenal su David Luiz : David Luiz potrebbe rimanere a Londra, ma non al Chelsea. Secondo la stampa inglese, infatti, il difensore brasiliano e’ in rotta con il tecnico dei “blues”, Antonio Conte, non trova spazio nell’11 titolare dei campioni d’Inghilterra ed e’ nel mirino dell’Arsenal. Ieri il centrale della “Seleèao” e’ stato accostato a Juventus e Real Madrid, oggi Daily Express e Sun parlano di un forte ...

Calciomercato Juventus - bianconeri su Mustafi : ecco la risposta dell’Arsenal : Calciomercato Juventus – Fiducia ritrovata in casa Juventus dopo la pesante sconfitta contro la Sampdoria, gli uomini di Allegri sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di Champions League e dal successo nello scontro scudetto contro il Napoli. La dirigenza bianconera si muove sul mercato per rinforzare la rosa per gennaio, un reparto che sembra aver bisogno di un innesto è la difesa. L’obiettivo porta a Mustafi ...

Calciomercato Juventus - super proposta dell'Arsenal per gennaio Video : La #Juventus è gia' molto attiva per la prossima sessione di #Calciomercato invernale; il club bianconero, infatti, sta cercando un centrocampista di qualita' per rinforzare il reparto mediano a disposizione di Massimiliano Allegri. L'obiettivo principale è Emre Can, forte regista che milita nelle fila del Liverpool. Non sara' però assolutamente facile arrivare a lui, dato che anche il Manchester City di Joseph Guardiola è molto interessato alle ...

Calciomercato Arsenal : Scambio in vista con il City? : Si prospetta un possibile Scambio a sorpresa tra l’Arsenal e il Manchester City nel mercato di gennaio. I Gunners sarebbero ancora molto interessati a Raheem Sterling, mentre i Citizens hanno ancora nel mirino Alexis Sanchez. Le due società non erano riuscite a trovare un accordo nella scorsa finestra di mercato, ma potrebbero riuscirci in quella di Gennaio. L’Arsenal potrebbe fare cassa con la cessione di Sanchez, e potrebbe ...

Calciomercato Arsenal - la Juventus vuole Bellerín : La Juventus vuole soffiare il laterale dell’Arsenal, Héctor Bellerín, al Barcellona. La Juventus è già al lavoro per la prossima stagione. Gli uomini di mercato del club bianconero vogliono rinforzare la propria difesa con l’acquisto di Héctor Bellerín ed avrebbero intavolato una trattativa con il suo procuratore. A riportalo è il Mundo Deportivo. Il giocatore potrebbe adattarsi bene al modulo di Allegri, sia nella difesa a tre ...

