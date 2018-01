Calcio a 5 | Coppa della Divisione 2017-2018 | Came Dosson | che tonfo! Sconfitta 10-0 a

Calcio - Coppa Italia 2018 : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. PROGRAMMA SEMIFINALE Coppa Italia 2017-2018 Semifinali d'...

Calcio - Coppa Italia 2018 – Quando ci sono le semifinali? Data - programma - orari e tv : Come è ormai noto, si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2018 di Calcio. Siamo giunti alle due semifinali che si disputeranno con match di anData e ritorno: Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Si preannunciano delle sfide altamente spettacolari e intense, le quattro squadre si daranno battaglia per raggiungere la Finale di Roma. Da una parte lo scontro tra rossoneri e biancocelesti. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a vincere il derby al ...

Calcio - Coppa Golfo 2018 : l’Oman vince ma crolla una tribuna! Tragedia sfiorata : 11 feriti : L’Oman ha vinto la Coppa delle Nazioni del Golfo 2018. La finale della competizione contro gli Emirati Arabi Uniti di Alberto Zaccheroni si è conclusa per 5-4 dopo i calci di rigore. Il risultato sportivo, però, passa in secondo piano perché allo stadio Sheikh Jaber al-Ahmad Stadium di Kuwait City si è sfiorata la Tragedia. Una tribuna ha ceduto ed è crollata, coinvolgendo 11 tifosi. Attimi di spavento e terrore tra i presenti ma gli ...

Calcio - il Torino esonera Sinisa Mihajlovic! Fatale la sconfitta nel derby di Coppa Italia : Al termine del derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino, vinto dai bianconeri per 2-0 grazie alle reti di Douglas Costa e Mandzukic, la società granata avrebbe deciso, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, di esonerare il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. La decisione del presidente Urbano Cairo, comunicata al diretto interessato in maniera telefonica dal ds Petrachi, sarebbe stata presa in seguito agli ultimi, piuttosto deludenti ...

Pagelle Juventus-Torino 2-0 - Coppa Italia 2018 : Douglas Costa e Pjanic dipingono Calcio - il Torino non risulta mai pericoloso : La Juventus regola il Torino per 2-0 e approda senza troppi patemi alle semifinali di Tim Cup 2017/18. Un gol per tempo per i bianconeri che aprono le marcature con un pregevole sinistro al volo di Douglas Costa (migliore in campo) e chiudono i conti con Mario Mandzukic. Nel Torino male Berenguer e Iago Falque, si salvano solo Niang e Milinkovic-Savic JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny 6 – Per larghi tratti del match risulta inoperoso. Sbroglia ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Napoli-Atalanta 1-2 - orobici in semifinale. Castagne e Gomez affossano i partenopei : Sorpresa grande allo stadio San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018. Il Napoli, capolista in Serie A, esce sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta 2-1, dovendo incassare un’altra eliminazione dopo quella in Champions League. Grande prestazione degli uomini di Giampiero Gasperini impostosi 2-1 grazie alle reti di Castagne al 50′ e Gomez all’ 81′. A nulla è servita la marcatura di Mertens all’ ...

Calcio - Finale Coppa Italia 2018 : quando si gioca? La data ed il programma completo : Si è in parte definito il quadro delle semifinaliste della Coppa Italia 2017-2018 di Calcio. Lazio e Milan sono le squadre che hanno staccato il biglietto per questo turno imponendosi per 1-0 rispettivamente contro la Fiorentina e l’Inter (nei tempi supplementari). Di particolare importanza la vittoria dei rossoneri nel derby grazie alla realizzazione del giovane Patrick Cutrone che ha posto termine ad una sequenza negativa di risultati ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Cutrone fa risorgere il Milan! Inter k.o. ai supplementari : rossoneri in semifinale : Doveva essere la finale dei Mondiali secondo Gennaro Gattuso. Il Milan ha battuto l’Inter per 1-0 volando alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Non sarà stato il Mondiale, ma per i rossoneri, per il momento, può andar bene lo stesso. Ci sono voluti 120′ per stabilire la vincitrice di un Derby non esaltante dal punto di vista tecnico, riflettendo perfettamente il momento delle due squadre, ma che comunque non ha ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Cutrone fa risorgere il Milan! Inter k.o. ai supplementari : rossoneri in semifinale : Doveva essere la finale dei Mondiali secondo Gennaro Gattuso. Il Milan ha battuto l’Inter per 1-0 volando alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Non sarà stato il Mondiale, ma per i rossoneri, per il momento, può andar bene lo stesso. Ci sono voluti 120′ per stabilire la vincitrice di un Derby non esaltante dal punto di vista tecnico, riflettendo perfettamente il momento delle due squadre, ma che comunque non ha ...

Calcio in Tv - Coppa Italia : Milan-Inter oggi 27 dicembre in diretta Rai e streaming - le probabili formazioni : A trasmettere l'evento in diretta tv e streaming ci penserà la Rai: televisivamente parlando Milan-Inter andrà in onda su RaiUno mentre la visione in live streaming sarà garantita gratuitamente ...

Calcio : niente derby di Coppa Italia per Donnarumma. Contrattura con edema infiammatorio alla coscia per il portiere del Milan : niente da fare per il Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Il giovane talentuoso portiere del Milan dovrà rinunciare al derby di Coppa Italia con l’inter, programmato stasera alle ore 20.45 a San Siro e valido per i quarti di finale del torneo nazionale. Le condizioni dell’estremo difensore già da alcuni giorni non sono delle migliori, uscito acciaccato dall’ultima partita contro l’Atalanta, persa dai Milanisti tra ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Lazio e Fiorentina domani si giocano un posto in semifinale : domani sera alle ore 21.00,allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Fiorentina si sfideranno per qualificarsi alle semifinali della Coppa Italia di Calcio. Sarà una contesa che si risolverà in gara secca e, naturalmente, in caso di parità al 90′, verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente equilibrio, tirati i calci di rigore. Le due squadre giungono a questa sfida dopo essere entrate in gioco direttamente agli ottavi ...

Coppa Italia - Premier e Serie A : c'è Calcio tutti i giorni fino all'Epifania : Un pizzico di Francia, un po' di Spagna e tantissima Inghilterra. Ma anche - ed è questa la novità rispetto agli anni scorsi - una bella fetta di calcio Italiano, tra un panettone e un brindisi. Ecco ...

In tv : Milan-Inter e Juve-Toro di Coppa Italia su Mediaset per italiani all'estero - Calcio : ...sfide decisive di Coppa Italia in tv nei bouquet delle emittenti che offrono il servizio oppure su tablet e smartphone grazie all'app dedicata (gratuita su tutti i sistemi operativi) ed in streaming ...