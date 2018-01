Cagliari, arriva Castan in prestito dalla Roma (Di mercoledì 10 gennaio 2018) Cagliari, arriva Castan in prestito dalla Roma Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Castan – Leandro Castan, giocatore della Roma che lo scorso anno ha vestito la maglia del Torino comincia una nuova avventura. Rimasto per metà stagione fermo ai box con i giallorossi, ora è pronto a ripartire, vestendo la maglia del Cagliari di Diego Lopez. Niente Genoa quindi come paventato nelle scorse settimane. Castan APPRODA IN SARDEGNA … Cagliari, arriva Castan in prestito dalla Roma Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Leggi la notizia su serieanews (Di mercoledì 10 gennaio 2018)inSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...– Leandro, giocatore dellache lo scorso anno ha vestito la maglia del Torino comincia una nuova avventura. Rimasto per metà stagione fermo ai box con i giallorossi, ora è pronto a ripartire, vestendo la maglia deldi Diego Lopez. Niente Genoa quindi come paventato nelle scorse settimane.APPRODA IN SARDEGNA …inSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...

Altre notizie : Cagliari arriva ...

Svolta Cagliari : arriva Castan - tutti i dettagli : Cagliari che piazza l’acuto in difesa. Dalla Roma arriva in prestito il centrale brasiliano Castan, reduce da un periodo di scarsa attività. Sul calciatore c’era forte l’interesse anche da parte del Genoa, ma Skysport ha rivelato oggi come il club del patron Giulini abbia sbaragliato la concorrenza accaparrandosi il calciatore. Sono già state programmate le visite mediche per Castan al Cagliari nella giornata di domani, dunque ... che piazza l’acuto in difesa. Dalla Romain prestito il centrale brasiliano, reduce da un periodo di scarsa attività. Sul calciatore c’era forte l’interesse anche da parte del Genoa, ma Skysport ha rivelato oggi come il club del patron Giulini abbia sbaragliato la concorrenza accaparrandosi il calciatore. Sono già state programmate le visite mediche peralnella giornata di domani, dunque ...

Calciomercato Cagliari - salta Maxi Olivera : il terzino arriva dalla Sampdoria : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è alla ricerca di un terzino sinistro. Da diversi giorni viene accostato al club rossoblù il nome di Maxi Olivera, in uscita dalla Fiorentina. Il paraguaiano, però, a meno di sorprese, non si trasferirà in Sardegna. Il rinforzo per la corsia mancina infatti potrebbe arrivare dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha raggiunto un accordo con il club blucerchiato per ... – Ilè alla ricerca di unsinistro. Da diversi giorni viene accostato al club rossoblù il nome di, in uscitaFiorentina. Il paraguaiano, però, a meno di sorprese, non si trasferirà in Sardegna. Il rinforzo per la corsia mancina infatti potrebbere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilha raggiunto un accordo con il club blucerchiato per ...

Cagliari-Juventus - arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi : Cagliari-Juventus, arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Matuidi – “Ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l’odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi”. IL POST DI Matuidi Così il ... ledeiSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...– “Ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l’odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi”. IL POST DICosì il ...

Calciomercato Cagliari - in difesa può arrivare un pupillo di Diego Lopez : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari sta disputando una stagione altalenante, la squadra di Diego Lopez è in piena corsa per la salvezza ed adesso si prepara per la difficilissima partita contro la Juventus. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Diego Lopez, si profila l’arrivo di un pupillo dell’allenatore. Si tratta di Marios Oikonomou, in rotta con la Spal perchè raramente ... – Ilsta disputando una stagione altalenante, la squadra diè in piena corsa per la salvezza ed adesso si prepara per la difficilissima partita contro la Juventus. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di, si profila l’arrivo di undell’allenatore. Si tratta di Marios Oikonomou, in rotta con la Spal perchè raramente ...

Calciomercato Carpi - l’innesto arriva dal Cagliari : tutti i dettagli : Calciomercato Carpi – Il Carpi sta disputando una stagione altalenante, dopo un inizio difficile la squadra sembra in ripresa e punta la qualificazione ai playoff. Nel frattempo si lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importanti novità. E’ fatta per un colpo in attacco dal Cagliari, arriva Federico Melchiorri, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto e dalla prossima settimana ... – Ilsta disputando una stagione altalenante, dopo un inizio difficile la squadra sembra in ripresa e punta la qualificazione ai playoff. Nel frattempo si lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importanti novità. E’ fatta per un colpo in attacco dalFederico Melchiorri, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto e dalla prossima settimana ...

Roma-Cagliari 1-0 - la svolta arriva al 90esimo : Dopo la caduta a Milano dell’Inter contro l’Udinese, rivitalizzata dalla cura Oddo, la Roma non poteva permettersi di perdere l’ennesima occasione ghiotta per riavvicinare le... L'articolo Roma-Cagliari 1-0, la svolta arriva al 90esimo su Roma Daily News. : Dopo la caduta a Milano dell’Inter contro l’Udinese, rivitalizzata dalla cura Oddo, la Roma non poteva permettersi di perdere l’ennesima occasione ghiotta per riavvicinare le... L'articolo1-0, laalsu Roma Daily News.

Cagliari : Domani e lunedì arrivano gli spettacoli Heavy metal e Autocritico : Dopo l'esito scenico dei laboratori per giovani rifugiati curati dai registi Wu Wenguang e Mengqi Zhang , proseguono a Cagliari gli appuntamenti con il festival della creatività giovanile " La città ... : Dopo l'esito scenico dei laboratori per giovani rifugiati curati dai registi Wu Wenguang e Mengqi Zhang , proseguono agli appuntamenti con il festival della creatività giovanile " La città ...