' Butterfly' di Puccini a Palmanova

' Butterfly Blues' : Controluce Teatro d'Ombre rilegge l'opera di Puccini al Verdi di Gorizia : 'Butterfly Blues' , 'Werther' e 'Corazòn corazon' sono i tre spettacoli chiamati a scandire la nuova vetrina dei 'Pomeriggi al Verdi ' di scena a Gorizia da domenica 17 dicembre: tre produzioni per ...

Madama Butterfly/ L’Opera di Puccini per Mika "spacca e ci riguarda da vicino" (Stasera Casa Mika) : L’Opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini è protagonista nella nuova puntata dello spettacolo Stasera Casa Mika in onda sulle frequenze di Rai 2 per la conduzione di Mika.(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 23:16:00 GMT)