Brennero | l' Austria vuole ' frenare' i Tir Uggè | ' Limita la libera circolazione delle

Maltempo : statale del Brennero chiusa in Austria per frana : La statale del Brennero e’ chiusa sul versante Austriaco, nei pressi di Schoenberg, per la caduta di alcuni grossi sassi dopo le intense precipitazioni delle scorse ore. Sono in corso i lavori di messa in sicurezza, la strada dovrebbe essere riaperta domani mattina. Nel frattempo il traffico viene deviato per l’autostrada. Lo scorso novembre la statale era rimasta chiusa per alcune settimane a Muehlbach per una frana di enormi ...