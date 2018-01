Brad Pitt | la nuova vita dopo il divorzio con Angelina Jolie

Brad Pitt furioso con Angelina Jolie per i Golden Globe : è scontro : Brad Pitt su tutte le furie contro Angelina Jolie . Lo sostiene una fonte anonima a HollywoodLife , partendo dall'apparizione dell'attrice ai Golden Globe 2018 , evento che si è svolto la scorsa ...

SLEEPERS/ Su Iris il film con Jason Patric e Brad Pitt (oggi - 10 gennaio 2018) : SLEEPERS, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Jason Patric, Brad Pitt e Ron Eldard, alla regia Barry Levinson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 09:04:00 GMT)

Brad Pitt svela il suo amore per gli Spurs : ROMA - Alla lunga lista di star di Holliwood con la passione per la pallacanestro NBA si aggiunge da oggi anche Bradd Pitt: il celebre attore vincitore del premio Oscar nel 2014 con il film "12 anni ...

Bastardi senza gloria/ Oggi su Italia 1 : curiosità sul film di Quentin Tarantino con Brad Pitt (8 gennaio) : Bastardi senza gloria, il film in onda su Italia 1 Oggi, lunedì 8 gennaio 2018. Nel cast: Brad Pitt, Michael Fassbender, alla regia Quentin Tarantino. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:08:00 GMT)

Brad Pitt offre 120mila dollari per vedere “Game of Thrones” con Emilia Clarke : vedere la madre dei draghi in azione, con la madre dei draghi seduta di fianco a te: è stato questo uno dei premi in palio a un’asta che si è tenuta a Hollywood! L’evento è stato organizzato dall’associazione di Sean Penn per raccogliere fondi per Haiti ed è stata battuta all’asta la possibilità di vedere un episodio di “Games of Thrones” con Emilia Clarke, che nella serie interpreta Daenerys ...

Brad Pitt - flirt in incognito. Per le nuove fiamme è William : Ma William Pitt sceglie "prede" comuni, lontane dal mondo dello spettacolo. Secondo quando racconta una fonte anonima a "E!News", il bel Pitt "ha avuto qualche appuntamento, ma niente di serio . È ...

Brad Pitt single - il trucco con le donne : "Dice di chiamarsi William". Ecco perché : Dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, a seguito di una crisi irreparabile, Brad Pitt starebbe vivendo una nuova vita da single, fatta di tanti flirt, che come riporta Page Six avverrebbero...

Angelina Jolie e Jennifer Aniston : incontro pericoloso tra le ex di Brad Pitt : Angelina Jolie e Jennifer Aniston: incontro ai Golden Globes 2018 La prossima cerimonia dei Golden Globes 2018 sarà tutt’altro che semplice per Angelina Jolie e Jennifer Aniston. Come fanno sapere alcuni magazine americani, le due ex mogli di Brad Pitt presenzieranno alla serata del 7 gennaio per consegnare due premi ai vincitori. Al momento non […] L'articolo Angelina Jolie e Jennifer Aniston: incontro pericoloso tra le ex di Brad ...

La nuova vita da single di Brad Pitt - diviso tra flirt e figli - : Il mondo ai suoi piedi Questo non significa che sia ancora triste o depresso. Come aveva raccontato in un'intervista di qualche mese fa, Brad ormai ha trovato un suo equilibrio e si diverte. "È uno ...

Brad Pitt : quando flirta con le sconosciute - usa un nome con cui non viene chiamato spesso : Attenzione: sembra che Brad Pitt abbia aperto la stagione di caccia e stia flirtando a destra e a manca! Ma se mai ti imbattessi nella super star, come potresti distinguerlo dai sosia? Semplice, l’attore si presenterà usando il nome William, che poi non è altro che il suo vero nome! Brad, che all’anagrafe si chiama William Bradley Pitt, è stato avvistato da HollywoodLife mentre flirtava con una sconosciuta in un bar di Los ...

Brad Pitt - sex symbol di Hollywood - compie 54 anni : E' passato un anno dalla separazione dei Brangelina , che aveva lasciato tutto il mondo 'attonito', un amore che faceva sognare tutte le ragazze. Dopo il divorzio, sono state attribuite diverse ...

Buon compleanno Brad Pitt - Fiamma Nirenstein - Mara Carfagna… : Buon compleanno Brad Pitt, Fiamma Nirenstein, Mara Carfagna… …Tatiana Autiello, Gaetano La Pira, Marino Puggina, Giovanni Bazoli, Fabio Alberto Roversi Monaco, Antonio Baldassarre, Ilario Castagner,... L'articolo Buon compleanno Brad Pitt, Fiamma Nirenstein, Mara Carfagna… su Roma Daily News.

I 54 anni di Brad Pitt : solo con un cane : Diciamo che rispetto all’anno scorso va già molto meglio: per il suo cinquantatreesimo compleanno (18 dicembre 2016), Brad Pitt era nel mezzo della battaglia di divorzio con Angelina Jolie. Adesso l’inizio dei 54 si prospetta quanto meno più tranquillo. Niente di strabiliante, per carità: niente fidanzate ufficiali, niente gossip succulenti, probabilmente niente regali all’altezza di quell’isola a forma di cuore che la ...

IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON/ Su Iris il film con Brad Pitt (oggi - 14 dicembre 2017) : Il CURIOSO CASO di BENJAMIN BUTTON, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Brad Pitt e Cate Blanchett, alla regia David Fincher. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 10:15:00 GMT)