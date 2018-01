Boldrini | una fake news gira su Whatsapp | ' mai fatto assumere parenti'

Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio : "Non ci sono punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e M5s" : Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio durante il suo intervento a "Otto e mezzo" su La7. "Per quanto mi riguarda - afferma - io non credo che ci siano punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e m5s".La presidente della Camera aggiunge: "Io penso che Luigi Di Maio abbia ragione: lui dice che non vorrebbe mai fare un governo con me e io gli do ragione perché io ho in mente una agenda progressista in testa e lui no. Io penso ...

Luigi Di Maio : nessuna alleanza con Laura Boldrini : Luigi Di Maio del M5S ha detto: nessuna alleanza con chi ha avuto il coraggio di aiutare le banche a discapito dei cittadini.

Laura Boldrini : 'Con Liberi e Uguali per una sinistra inclusiva e di Governo' Video : La notizia era nel'aria da giorni e l'avevamo anticipata anche alcuni giorni fa [Video], ma adesso è davvero ufficiale: #Laura Boldrini prosegue la propria attivita' politica e fara' parte della lista Liberi e Uguali in vita delle prossime #Elezioni politiche di marzo 2018. Ecco di to gli ultimi sviluppi. Laura Boldrini resta in campo: 'Con Liberi e Uguali di Grasso per una forza aperta, inclusiva e di Governo' Laura Boldrini nel suo lungo ...

Il retroscena Grasso e Boldrini - una poltrona per due e il segreto di Pulcinella. Ma c'è posto per uno solo : E sono di per sé il manifesto del suo prossimo impegno in politica. "La parola chiave è il lavoro" ha detto, soprattutto per giovani e donne perchè i segnali positivi, che "ci sono, vanno tradotti ...

Salvini : Sul post contro di me non ho ancora sentito una parola da Boldrini e Renzi : "Non ho ancora sentito una parola da Renzi, Boldrini, Grasso e Boschi sempre pronti a vedere l'allarme fascista, l'allarme nazista, l'allarme russo, ma quando ci sono immagini devastanti, più di tanto ai compagni fastidio non ne dà". A tuonare è il leader della Lega Nord, Matteo Salvini da Bolzano, parlando del post che lo ritrae imbavagliato davanti al simbolo delle brigate rosse con il commento "ho un ...

Un uomo (infame) picchia o uccide una donna? Delirio Boldrini : ecco perché è colpa tua : Per fortuna la legislatura sta per finire, così come la carriera politica dei due presidenti delle Camere. Dico grazie al Presidente @PietroGrasso che ha avuto il coraggio di chiedere scusa a nome di ...

Boschi e Boldrini al funerale di Riina - una foto fake condivisa migliaia di volte su Facebook : Possibile vedere Maria Elena Boschi, e Laura Boldrini, partecipare al funerale di Totò Riina? C'è chi non fa caso neanche al fatto che quelle esequie non siano state celebrate. E allora il post sulla ...

Cara Boldrini - dacci una mano a correggere la manovra che toglie ai Comuni un altro miliardo : Cara Presidente Boldrini, grazie per l'invito. Ma non vorrei che la chiamata a Roma dei sindaci italiani, per esporre problemi e ansie alla terza autorità istituzionale del paese, si risolvesse in una gita di fine anno. O di fine legislatura. Graditissimo invito, per carità, ma sarebbe un'occasione sprecata se non fosse l'occasione per il Parlamento di battere un colpo. Battere un colpo significa assumersi l'onere di modificare ...