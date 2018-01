Bitcoin | valuta del futuro o minaccia per l’ambiente?

Bitcoin - così a furia di correre la criptovaluta sta perdendo peso come moneta alternativa : come si può facilmente intuire dal nome la Long Island Ice Tea company è un’azienda statunitense che produce tè e bevande. E’ quotata al Nasdaq e poco tempo fa i suoi dirigenti hanno un’idea geniale, seppur non nuovissima. Il 18 dicembre scorso cambiano il nome della società che diventa Long Blockchain. La blockchain è la tecnologia che regge il sistema Bitcoin. In una sola seduta il valore del titolo quasi triplica da 2,4 a poco meno di 7 ...

Petro dopo il Bitcoin. In arrivo la nuova criptovaluta che 'sfida la tirannia del dollaro Usa' : Una nuova criptovaluta , che va ad affiancarsi a quelle già esistenti e più note in tutto il mondo, come il Bitcoin, l'Ethereum e il Litecoin. Si chiama Petro ed è la nuova moneta virtuale legata al Petrolio che nei prossimi giorni verrà lanciata dal Venezuela in 100 milioni di pezzi. LEGGI ...

Fenomeno Ripple : vademecum per acquistare la criptovaluta da +35.000% nel 2017. Mentre Bce chiede IVA su Bitcoin : A dispetto di chi sta iniziando ad affilare le armi contro il mondo delle criptovalute - Corea del Sud in primis - e di chi invece sembra snobbarle del tutto, almeno in apparenza, - come le banche centrali - l'interesse per le monete digitali continua a crescere.

E' Ripple la criptovaluta del 2017 Su del 35.000% in un anno Classifica dei rendimenti : Bitcoin 8° : Secondo i dati di CoinMarketcap raccolti da Quartz, la moneta digitale che più ha guadagnato valore durante l'anno appena chiuso è Ripple: +36.018%. Il Botcoin, capostipite delle criptomonete, è soltanto ottavo, con una crescita del 1.318% Segui su affaritaliani.it

Bitcoin in frenata. La Corea del Sud sta valutando nuove regole : Dopo il vigoroso rally registrato nell'anno scattano le prese di beneficio sul Bitcoin . La criptovaluta è tornata a trattare poco sopra la soglia dei 14.000 dollari, esattamente a 14.144 dollari, ...

Bitcoin in apnea -15%. Corea valuta chiusura piattaforme scambi : Roma, 28 dic. (askanews) Dopo la breve fase di rimbalzo tecnico, il Bitcoin torna a scendere e cala a 14mila dollari con una flessione del 15%. Sulla criptovaluta pesa la presa di posizione del ...

Bitcoin/ Quotazione - la criptovaluta crolla : perde quasi il 40% del valore e brucia 121 miliardi di dollari : Bitcoin Quotazione, la criptovaluta crolla: perde quasi il 40% del valore e brucia 121 miliardi di dollari. La borsa di Chicago blocca scambio di futures per ribasso eccessivo(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 18:41:00 GMT)

Tonfo Bitcoin - la criptovaluta perde il 21% e scivola sotto i 13mila dollari : ... mentre i sostenitori della criptomomenta sono certi che questa nuova realtà costituisca un punto di svolta per il mondo della finanza. Durante le contrattazioni sui mercati asiatici, il Bitcoin ha ...

Bitcoin - la criptovaluta crolla del 20% sotto quota 12 mila dollari : Nuovo brusco crollo del Bitcoin sui mercati asiatici. La criptovaluta, arrivata nei giorni scorso sopra quota 20 mila dollari, scivola sotto 12.000 per la prima volta da inizio dicembre. Secondo la ...

Bitcoin - la criptovaluta crolla del 21% : è a quota 13 mila dollari : Nuovo brusco crollo del Bitcoin sui mercati asiatici. La criptomoneta, arrivata a trattare oltre i 20.000 dollari, ha registrato una perdita a doppia cifra, esattamente pari al 20%, attestandosi a ...

Tonfo Bitcoin - la criptovaluta perde un terzo del suo valore in una settimana : Crollo del Bitcoin sui mercati asiatici. La criptomoneta, che ha iniziato la settimana toccando quota 20mila dollari, ha ceduto il 20% del suo valore attestandosi intorno a quota 13mila dollari. L'...

Bitcoin - maxi-scomessa da 1 milione di dollari : nel 2018 la criptovaluta è vista a quota 50.000 dollari : La corsa del Bitcoin continuerà e potrebbe spingere i prezzi della criptovaluta a 50.000 dollari il prossimo anno, triplicando il suo prezzo attuale. A esserne convinti sono un trader o un gruppo di ...

Bitcoin - chi è Satoshi Nakamoto. Mistero sul 'padre' della criptovaluta : Roma 20 dicembre 2017 - E' Mistero intorno a Satoshi Nakamoto , il misterioso pseudonimo dietro il quale si nasconde l'inventore del Bitcoin e della tecnologia che lo fa funzionare, il Blockchain . L'...

Bitcoin sfonda quota 9.000 dollari : conviene investire? Rischi e opportunità della criptovaluta : La moneta elettronica consente di inviare denaro digitale in maniera rapida, sicura ed economica attraverso il web. Ma occorre fare le scelte giuste.