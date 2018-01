BIBLIOTECA ARIOSTEA - Presentazione libro venerdì 12 gennaio alle 17 in via Scienze

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 11 gennaio alle 17 presentazione del libro di Lina Amicucci (via Scienze 17 - Ferrara) : Ricordi di un viaggio in 'Afghanistan in Millecento' 09-01-2018 / Giorno per giorno Raccoglie i ricordi di un viaggio compiuto oltre quarant'anni fa dall'autrice Lina Amicucci il libro 'Afghanistan in ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Conferenza venerdì 1 dicembre 2017 alle 17 in via Scienze : La pedagogia Steiner-Waldorf, in costante espansione in ogni continente, ha le sue radici nella concezione dell'uomo e del mondo di Rudolf Steiner. Si fonda sulla continua ricerca scientifico-...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Conferenza martedì 28 novembre 2017 alle 16 in sala Agnelli : Dall'Accademia delle Scienze di Ferrara un omaggio a Nereo Alfieri 27-11-2017 / Giorno per giorno Sarà dedicata alla figura e all'opera di Nereo Alfieri la Conferenza dell'Accademia delle Scienze di ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Presentazione volume martedì 21 novembre alle 17 in via Scienze : La narrazione ricompone in un grande affresco il mondo dello sport ferrarese a cavallo tra Otto e Novecento e restituisce la voce dei protagonisti e le testimonianze dell'epoca attraverso una fitta ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Conferenza lunedì 20 novembre 2017 alle 17 in via Scienze : 'Tesori d'arte in campagna': tre studiosi raccontano le sculture della pieve di Argenta 17-11-2017 / Giorno per giorno Sarà dedicata alla storia e alle opere d'arte, soprattutto scultoree, della pieve ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA " Presentazione mercoledì 8 novembre alle 17 in sala Agnelli : 'La nostra Africa' descritta in poesia da Ndjock Ngana 07-11-2017 / Giorno per giorno Si intitola 'La nostra Africa' il libro di poesie di Ndjock Ngana , realizzato grazie a un progetto del VIS - ...