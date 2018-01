Berlusconi | Se vinciamo via il Jobs Act

Berlusconi : 'Il nostro candidato in Lombardia è Attilio Fontana. Se vinciamo - aboliremo Jobs-Act' : 'Sarà contento il nordest, il mondo produttivo, vorrei vedere che ne pensano gli imprenditori di tornare al mondo del lavoro del passato', ha risposto il leader dem, Matteo Renzi, intervenendo a '...

Berlusconi : "Il nostro candidato in Lombardia è Attilio Fontana. Se vinciamo - aboliremo Jobs-Act" : Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome...

Berlusconi : «Il nostro candidato in Lombardia è Attilio Fontana. Se vinciamo - aboliremo Jobs-Act» : Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome...

La promessa di Berlusconi : "Se vinciamo le elezioni ci sarà un ministero per la Terza età" : "Se gli italiani, come credo, ci daranno il compito di governare ci sarà una novità importante, quella di un ministero della Terza età". È uno dei passaggi più significativi del videomessaggio che ...

Berlusconi rilancia : "Se vinciamo pensioni minime a 1000 euro" : E’ “inaccettabile” che tanti anziani non abbiano i soldi per curarsi, bisogna aumentare le pensioni minime ad “almeno 1000 euro al mese per tredici mensilità”. Queste le dichiarazioni di...